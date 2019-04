Precios Cuidados, Esenciales y Locales, tres medidas para enfrentar la inflación

Ayer entró en vigencia el programa Precios Esenciales con el que el Gobierno buscará regular el valor de 64 alimentos durante seis meses y ponerle un techo a la inflación. El plazo establecido para que estos productos estén visibles en las góndolas es hasta el 29 de abril.

Entre los productos se cuentan aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Estarán disponibles en Carrefour, Walmart, Coto, La Anónima y Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) que en conjunto suman 2.550 puntos de venta en todo el país.

Los almacenes y los súper chinos, por su parte, no participan del programa, ya que estos “no cuentan con un interlocutor válido que los represente”, explicó el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

Sería muy inocente pensar que con el acuerdo de precios se va a bajar la inflación y el Presidente tampoco piensa eso. Martín Cabrales. CEO de Café Cabrales.

Hoy un alimento tiene muchísimos impuestos y es por eso que también es caro y eso es porque hay un Estado enorme que mantener. Martín Cabrales. CEO de Café Cabrales.

Esta nueva medida fue lanzada por el Gobierno nacional para llevar alivio a los hogares tras el fuerte aumento de precios que se reflejó con el 4,7% que arrojó la inflación en marzo. Se acopla y funcionará en paralelo al otro programa a nivel país denominado Precios Cuidados, que tiene más de 500 productos, y Precios Locales, que abarca 22 supermercados en Junín.

“Son opciones que en un contexto inflacionario sirven para el vecino. Si hay un aceite a tal precio, ahora la gente va a tener tres opciones para poder elegir”, afirmó Fernando Scanavino, titular de la OMIC del municipio.

“Los Precios Cuidados se vienen llevando a cabo desde la gestión anterior. En abril, en nuestra ciudad implementamos los Locales y ahora el Gobierno sacó los Esenciales que se suman a los Cuidados en los que nunca se respetó la totalidad de los productos, con un 50% de productos exhibidos”, explicó.

“Con los Esenciales va haber mayor rigurosidad en los controles de los 64 productos elegidos, para que sigan y que se respeten los precios y el stock, que es lo que muchas veces pasas y no se sustituyen”, aclaró.

“Los Locales en nuestra ciudad tienen una canasta de 15 alimentos cuyo precio están congelados hasta fines de mayo y luego se van a extender por 60 días más, ampliando a otros rubros como artículos de limpieza, o librerías, como tuvimos en marzo”, informó.

“A diferencia del Gobierno anterior, el efecto inflacionario es reconocido por el Estado nacional que tiene reacción y una batería de iniciativas, como las facilidades de pagos de Anses y Afip que apuntan a reactivar el consumo”, destacó Scanavino.

“Más allá de los errores, se recibió un país sin rutas, ferrocarril y energía. Entonces, ante un país así, qué empresa iba a venir a invertir. Hubo un Estado que apuntaba al clientelismo y no a un país productivo. La economía fue subsidiada por muchos años y se perdió la competitividad”, subrayó.

“Por ejemplo, con la leche, hubo una deformación en la cadena, en la que el tambero se queda con muy poco, en relación a lo que se vende en la góndola”, concluyó.

Además, este lunes comienza la venta de cortes de carne a $149 el kilo en la feria minorista del Mercado Central y en distintos frigoríficos.

“El próximo lunes estará la totalidad”

Blanco Muiño señaló que recién el lunes próximo estará “la totalidad” de los 64 productos “esenciales” en las góndolas de los supermercados, a raíz de problemas de “logística para llegar a todos los puntos de venta”.

“Ayer arrancaron aquellos productos -de los 64- que ya estuvieran en el stock de los supermercados con una etiqueta especial para que el consumidor identifique cuáles integran el paquete de Esenciales. Pero la totalidad debería estar en góndola el lunes próximo”, sostuvo el funcionario.

Y explicó que la demora “tiene que ver con la logística para llegar a todos los puntos de venta. Algunos productos que las empresas los han ofrecido en la mesa del acuerdo voluntario están en proceso de producción, como por ejemplo, la leche de la ex SanCor, que vuelve al mercado”.

Además, indicó que “en el caso de los Precios Esenciales, los 64 productos tienen que estar en todos los puntos de venta, no importa el tamaño de la sucursal”.

En este marco, resaltó que esta medida es un “acuerdo voluntario que busca que el consumidor encuentre una ayuda ante esta contingencia. Bajo ningún concepto este es el modelo del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Creo que el Estado tiene que tener las herramientas para arbitrar cuando hay desigualdades”.





Reunión con empresarios

El presidente Macri y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica recibieron ayer en Casa Rosada a directivos de las empresas firmantes del acuerdo que fue voluntario y que deja fijos por seis meses a esos precios esenciales.

Participaron de la reunión ejecutivos de Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Las Marías, Gerula, Molino Morixe, Adecoagro, Pepsico, Bagley, Arcor, Prodea, Bodega Norton, Quilmes, Ledesma, Cabrales, Mastellone, Ilolay y ARSA.

Al término del encuentro, los empresarios se mostraron optimistas sobre el éxito del acuerdo por los Productos Esenciales y respaldaron el rumbo de la política macroeconómica para bajar la inflación.

El programa lanzado por el Gobierno por seis meses es “voluntario” pero de “cumplimiento obligatorio”, reafirmó por su parte el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, quien aclaró que “no se trata de un plan antiinflacionario” sino para “mejorar el poder de compra”.

En una conferencia de prensa, el funcionario expresó que las medidas se tomaron “ante una situación de un pico inflacionario en marzo, que no estaba previsto por ninguna de las consultoras del mercado, y también por los indicadores que se vieron en el tema de pobreza”.

Por eso, subrayó que “son medidas que tienden a llevar alivio y a mejorar el poder de compra, en especial en la canasta básica alimentaria, y que son complementarias y no dañan en el mediano plazo” el programa de “reformas estructurales que tiene que generar una mejora de la competitividad para una mayor creación de empleo en el futuro”.

Sobre el lapso de seis meses del plan, Sica detalló que “se va a renovar, como se renueva normalmente el programa Precios Cuidados”.

“Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales que van más apuntados a lo que es la canasta básica, es decir, es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria”, dijo en una conferencia de prensa tras la reunión en Casa Rosada.

“Esto no es una política antiinflacionaria -reafirmó- y no es un congelamiento de precios; congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a la toda la cadena de productos y todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de la Argentina en los últimos 40 o 50 años”.

En ese plano, explicó que “es un acuerdo voluntario en una gama de productos que más que una política antiinflacionaria, es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo”.

“Tenemos un programa económico; queremos ir hacia una economía que sea más competitiva, que esté más integrada, y para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos”, remarcó el titular de la cartera de Trabajo y Producción.

En ese punto, Sica contó que en la reunión, el presidente Macri les dijo a los empresarios que “es importante el equilibrio fiscal de este año” pero mucho más “el del 2020, porque se va tener que mantener bajando impuestos, porque la meta es darle más competitividad a la economía”.

Respecto del acuerdo, detalló que “las reglas de juego estaban claras, ya que veníamos trabajando con ellos”, a la vez que sostuvo que “los países que ganaron la batalla” tuvieron como eje “la macroeconomía, es decir tener cuentas sanas, no utilizar el Banco Central como fuente de emisión y, por otro lado, competencia en los mercados”.

Acerca de la volatilidad en el dólar, el funcionario señaló que “no necesariamente” las “subas y bajas” de esa moneda “pueden generar un distorsión desde el punto de vista de cambio de precios”.

“El alimento tiene muchos impuestos”

El CEO de Café Cabrales, Martín Cabrales, afirmó que “sería muy inocente” pensar que con el acuerdo de precios “se va a bajar la inflación” y que “el Presidente tampoco piensa eso”.

“Macri piensa que la política macroeconómica es la correcta y que esto es un alivio a los consumidores y un aporte que hacemos las empresas; reitero, es un sacrificio el que hacemos muchas de estas empresas”, sostuvo.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, dijo que el acuerdo con el Gobierno “es una medida más dentro de las que se toman para incentivar el consumo, no la única cosa que se va a hacer para aliviar el bolsillo de los consumidores”.

Cabrales aseguró que “si se mantienen todas las variables -como el tipo de cambio- y todo se desarrolla como dijo el ministro (Dante) Sica, nosotros cumplimos; los empresarios somos una parte, el gobierno y la economía tienen que funcionar”.

“La suba del dólar no es la modificación de una variable; es una cosa normal; soy optimista y creo que hay que tener un poco de tranquilidad; no hay que ser alarmistas, hay que esperar e ir paso por paso; hoy es lo que tenemos, son las medidas que hay y hay que ver cómo la recibe la gente; vamos a ver si funciona o no”, agregó.

El ejecutivo destacó que no se trata solo de la canasta de 64 productos, sino de una “paquete de medidas” porque “queremos que la gente tenga acceso a estos productos y que se active la economía”.

En la reunión “no se habló” sobre el decreto presidencial que modificó la Ley de Lealtad Comercial que castiga las conductas desleales de los supermercados y las empresas productoras, declaró por otra parte.

También reveló que el Presidente expuso durante el encuentro sobre las “reformas estructurales” que impulsa y que hizo énfasis en la cuestión impositiva y en el combate a la inflación que se va a “reflejar” en los próximos meses.

“Hoy un alimento tiene muchísimos impuestos y es por eso que también es caro y eso es porque hay un Estado enorme que mantener”, agregó.

Por su parte, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata, destacó el encuentro con el primer mandatario y señaló que los empresarios consideran que la “política que se está llevando adelante es la correcta”.

“La Argentina va a tener este año 150 millones de toneladas de cosecha y eso es solo posible porque se quitaron las retenciones, el tipo de cambio lo fija el mercado con las intervenciones del Banco Central”, señaló.

También enfatizó que hoy la “Argentina está produciendo mucho más” y consideró que “es el camino que debemos seguir” pese a que sea “muy difícil salir de una economía con muchos controles” como había en el pasado para pasar a una “economía que funciona, como en los países que crecen”.