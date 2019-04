Los afiliados a UOCRA compartirán hoy un almuerzo en el Club Rivadavia

Hoy, 22 de abril, es el Día del Obrero de la Construcción en todo el país. Así lo ha declarado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

En la fecha en el Club Rivadavia, habrá un almuerzo para todos los afiliados, en forma gratuita, con sorteos y números artísticos.

Situación actual

En diálogo con Democracia, Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de la UOCRA, aseguró que el sector atraviesa una época mala, por la importante cantidad de despidos.

“Como otros sectores de la producción, estamos mal, con poco trabajo, gente desocupada, con obras nuevas que no empiezan y obras viejas que se terminan. Cada vez hay más gente desempleada”, manifestó el dirigente de la seccional con sede en 12 de Octubre 87 de Junín.

Se refirió también a la Bolsa de Trabajo con que contaba el gremio en Junín, con aproximadamente 1.500 currículos de personas desempleadas. “No le podemos dar respuesta a todos los que van. Ojalá que haya trabajo para todos. Al haber cerrado fábricas y comercios en Junín, como así también PyMes, muchos han ido al gremio a buscar trabajo. Hay currículos de todos los rubros, no solo es gente que trabajaba en construcción”, explicó.

Obras

Respecto a las obras, Diotti dijo que en general, no había nuevas obras públicas. La importante obra de Desagüe Pluvial Norte está por terminar. “Dentro de 10 días estaría concluida. Ya la semana pasada dejaron de trabajar varios de los obreros”, apuntó.

“A excepción de la Autovía de la Ruta 7 que está en obras, no hay obra pública y no creo que salgan nuevas. En la Ruta 7 están trabajando 160 personas aproximadamente. Es la única obra de envergadura que existe”, afirmó el dirigente.

Consultado sobre si había algún barrio de viviendas en construcción, Diotti dijo que no. “Había empezado un barrio de 27 viviendas pero creo que la empresa constructora tuvo problemas con el Municipio, porque faltaban algunos permisos del Instituto de la Vivienda. La empresa dejó un sereno en los terrenos y se fue. Todavía no sabemos nada”, relató, al referirse a un barrio en Camino del Resero.

“Las obras privadas chicas están con otro ritmo, más lerdo, porque no hay inversión en casas o departamentos, para vender o alquilar. Los constructores sacan empleados, porque el avance de obra es más lento”, apuntó.