Tendencia peligrosa: solo el 14,5% usa siempre preservativo en sus relaciones sexuales

Una encuesta de la Fundación para el Cuidado del Sida (AHF) determinó que solo el 14,5 por ciento de las personas consultadas dijo utilizar preservativo en todas sus relaciones sexuales; el 65 por ciento advirtió usarlo a veces y el 20,5 por ciento reconoció no usarlo nunca en Argentina.

"La estadística surge de una encuesta realizada en Argentina en 2017 a 30.000 personas que se acercaron a realizarse los testeos en 16 provincias de todo el país", detalló Natalia Haag, Coordinadora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, quién indicó que la cifra es similar en todo el mundo.

Haag afirmó que "en Argentina más del 98 por ciento de las nuevas infecciones de VIH son por tener relaciones sexuales sin preservativos" y que "hay un aumento de casos de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis".

Una tendencia peligrosa

Sobre la tendencia de poco uso del preservativo, Haag identificó algunos factores: "Por un lado, a nivel mundial hay una relajación a partir de que ya hablamos del Sida como una enfermedad crónica y tenemos tratamientos cada vez más eficaces y menos invasivos; sin embargo, no se tienen en cuenta otras infecciones como la hepatitis o la sífilis", describió.

A nivel nacional, la mujer identificó otras dos razones: "No hay campañas masivas importantes, de hecho desde 'Sin Triki Triki, No hay Bam Bam (2007) en Argentina no hubo una campaña que tuviera tanta repercusión; pero, además, la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) también hace que se pierdan oportunidades de formación e información a edades tempranas".

Según datos del último Boletín Epidemiológico de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis y TBC de la Secretaría de Salud de la Nación, en Argentina se notifican cada año 5.800 casos nuevos de VIH, y se estima que 129.000 personas viven con el virus, de los cuales el 20 por ciento lo desconoce.

En Junín

En el HIGA funciona la residencia de Trabajo Social, parte del sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires, compuesta por las licenciadas en Trabajo Social Lucía Brandone , Evangelina Cano, Daniela Tossi, Fernanda Pagano y Maica Bergamini.

Como efectores del sistema de salud, desde el equipo abordan la educación sexual integral a través del programa nacional de derechos sexuales y reproductivos, en donde entre otras cuestiones, da cuenta de la responsabilidad del Estado en brindar de forma gratuita métodos anticonceptivos y de barrera.

Desde la residencia de Trabajo Social, indicaron que se realizan “diferentes acciones para fomentar el uso responsable de los métodos anticonceptivos en general y del preservativo en particular” y destacaron que dentro del Hospital “existen dispenser en los pisos y ventanilla de turno. Y desde la residencia de Trabajo Social hemos sumado dispenser en lugares estratégicos como laboratorio, emergencia y oficina de Residencia de TS”.

Los métodos anticonceptivos son provistos a través de la Región Sanitaria III y según destacaron desde el área, “los que se encuentran actualmente son el preservativo masculino, anticonceptivas orales, anticonceptivas inyectable, DIU, implante subdérmico, anticoncepción hormonal de emergencia o la anticoncepción quirúrgica como ligadura tubaria o vasectomía”.

Educación sexual integral

Los usuarios que concurren a la residencia de Trabajo Social, “con demanda espontánea, reciben una consejería sobre la salud sexual integral, relacionada a los cuidados del cuerpo, fomentando la autonomía para la toma de decisiones, y realizando prevención de las infecciones de transmisión sexual, entre otros temas”, indicaron desde el área.

Además se realizan jornadas de promoción y prevención, en relación a la educación sexual integral, en la explanada del HIGA.

Allí, “a través de juegos, o diversas actividades se conoce a los usuarios que concurren al hospital, brindando información y asesoramiento sobre los distintos métodos anticonceptivos y de barrera, los derechos relacionados a la temática, desmitificando, siempre teniendo en cuenta los conocimientos previos de cada uno”.

Asimismo se trabaja “en relación a las diversas formas de vivir la sexualidad, fomentando la sexualidad libre de violencias”.

Derechos de los adolescentes

Desde el área de Trabajo Social del Higa hicieron hincapié en que los adolescentes “tienen derecho a ser atendidos, a recibir información y al respeto de su confidencialidad”.

A partir de los 13 años, además, “tienen derecho a recibir el método anticonceptivo que elijan aunque no estén acompañados por un mayor de edad, a ser escuchadas, a recibir información y asesoramiento, y a acceder a preservativos de manera gratuita. A partir de los 16 años tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo”.