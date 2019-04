Las Marías: Piden las cloacas y la electricidad domiciliaria

Podría decirse que el barrio Las Marías se originó al calor de un conflicto judicial. Algunos años atrás, decenas de familias ocuparon las manzanas delimitadas por las calles Benito de Miguel, Los Olmos, Canavesio y Los Muérdagos, y a partir de ahí se inició una causa por parte de una entidad que se decía propietaria de las tierras.

Pasadas varias instancias, hace poco más de un año la Cámara de Apelaciones de Pergamino falló en favor de los actuales residentes. “Tuvimos que afrontar un juicio injustificado, por parte de los denunciantes, pero la Justicia indicó que no éramos culpables del delito de usurpación que se nos acusaba, y fuimos absueltos”, explica Lucas Salas, referente del barrio.

Hicimos los trámites que nos pidieron en Eden para poder tener nuestra propia luz, pero esa promesa quedó en palabras. Lucas Salas. Referente barrial.

Según dice, desde aquel momento están manteniendo reuniones con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio con el objetivo de “regularizar los papeles de los terrenos para que la gente pueda empezar a pagarlos”.

La falta de documentación que los acredite como propietarios es lo que hace que la llegada de algunos servicios se retrase. Entre ellos, los más urgentes para los lugareños son la electricidad domiciliaria y las cloacas.

Infraestructura

Los residentes de Las Marías se manifiestan satisfechos por la obra de extensión de la red cloacal, aunque hay cuestiones administrativas por resolver para que, finalmente, puedan conectarse al servicio. Salas comenta que ya se hicieron los pedidos al municipio y están esperando que las autoridades les den una respuesta.

El alumbrado público, en tanto, es otra prestación que merece ser atendida. Así como cuentan con farolas en algunos sectores, hay otros, como el pasaje que está entre Avellaneda y Canavesio, que no tiene luminarias, algo que están reclamando los lugareños.

Pero más urgente aún resulta la regularización de la electricidad domiciliaria. “Hablamos con el gerente de Edén, que se acercó al barrio porque hay dos manzanas en las que tenemos conexiones clandestinas –relata Salas–, hicimos los trámites que nos pidieron para que podamos tener nuestra propia luz, pero esa promesa que nos hicieron hasta el día de hoy quedó en palabras”.

El referente barrial sostiene que los vecinos presentaron, tal como les pidieron, fotocopia del documento y certificado de vivienda digna, que se tramita en Anses. Luego de eso, no hubo novedades: “Hasta el día de hoy estamos esperando poder solucionar ese tema para poder vivir tranquilo porque los cables colgando puede pasar una desgracia y no queremos que eso suceda”.

Mantenimiento

Al ser este un barrio de calles de tierra, en los días de lluvia las distintas arterias “se ponen intransitables”, según los vecinos. No obstante, reconocen que, luego de las precipitaciones, “las máquinas pasan a arreglar las calles”, por lo que, en este tema, destacan la buena respuesta del municipio.

Donde no llegan las soluciones es en un lote ubicado en Roque Vázquez y Los Muérdagos. “Hay un cañaveral y muchos yuyos”, advierte Valeria, una vecina que vive a media cuadra del lugar. Efectivamente, el terreno tiene una vegetación muy tupida que genera riesgos sanitarios para quienes viven cerca. “Hay ratones, lagartos, se esconden cosas”, se queja otro vecino. Lo cierto es que, según el relato de los lugareños, “hace casi seis años que se viene pidiendo que lo limpien porque, incluso, ahí está la boca de las cloacas que quedó tapada entre toda la mugre”. Y concluyen: “Es un peligro, también por la noche, porque acá no hay luz, así que es una oscuridad tremenda. Pero no tenemos respuesta”.

Transporte público

Por último, Salas explica que, más allá de los beneficios del transporte público, hicieron un reclamo en el municipio “porque los colectivos pueden detenerse solamente en las paradas y no había ninguna donde finaliza el recorrido de la línea roja, en la Escuela 48, así que pedimos que la coloquen porque si no los vecinos tienen que caminar mucho más”.