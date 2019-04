Mansur le recordó a Traverso que “dejaron un 30% de pobres”

El presidente de la UCR de Junín, Carlos Mansur, salió al cruce de las declaraciones del senador provincial de Unidad Ciudadana Gustavo Traverso, quien manifestó en declaraciones periodísticas que el Gobierno nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri, así como el de la gobernadora María Eugenia Vidal, “están afuera” y vaticinó una victoria del peronismo en las próximas elecciones. Además, el legislador comparó al gobierno de Cambiemos con la última dictadura.

“Hay que ser cuidadoso con lo que dice, sobre todo cuando se hace alusión a políticas económicas implementadas en nuestro país en 1976 por la última dictadura militar y se lo quiere comparar con Cambiemos. Aquel fue un gobierno criminal y genocida y hoy, gracias a mucho esfuerzo que hemos hecho los argentinos, estamos en un período democrático y este gobierno fue votado por la mayoría del pueblo en 2015”, respondió Mansur en primer término.

Luego, el dirigente radical afirmó: "Lamentablemente no sorprende que el legislador tenga una actitud antidemocrática y golpista. Todos sabemos que en 1989 y 2001 había gobiernos radicales en el país y fue el peronismo quien intentó desestabilizar permanentemente porque no conoce otra manera de convivir y descree en la alternancia democrática, como sucede ahora con el gobierno de Cambiemos".

Una “crisis profunda”

Asimismo, el representante “Boina Blanca” admitió: “Estamos pasando una crisis profunda en materia económica, no lo desconoce el Gobierno, pero, a diferencia del gobierno kirchnerista con el que Traverso se identifica, se trabaja todos los días con honestidad y con mucho esfuerzo para revertirlo, diciendo la verdad y no construyendo un relato sobre que hay menos pobres que en Alemania o que tenemos índices superiores a países del primer mundo”.

“En 12 años, con un discurso falso-progresista dejaron un 30% de pobres, un Banco Central sin reservas, un país sin seguridad, un proceso de inflacionario en franco crecimiento, con narcotráfico, con la salud pública en decadencia, sin infraestructura y los niveles educativos más bajos de Latinoamérica”, arremetió luego.

En tanto, Mansur opinó que “hubo errores en este gobierno, no vamos a decir que se hizo todo bien, pero desde el radicalismo confiamos en que el camino es este, no el de la corrupción, los sobreprecios en la obra pública, la prepotencia, la persecución y el autoritarismo”.

Por último, el titular del Comité Hipólito Yrigoyen afirmó que “la necesidad de embarrar la cancha y de buscar atajos que den rédito desde el punto de vista electoral hace que dirigentes como el senador Traverso digan cualquier cosa. Lo que le pedimos es respeto a la gente que votó por un cambio y que no quiere volver al pasado. Falta para las elecciones y decir que este gobierno “está afuera” es pensar que la gente sigue comprando mentiras y que no sabe de dónde venimos y hacia donde nos quieren hacer retroceder”.