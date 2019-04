Críticas y elogios en Junín al paquete de medidas económicas del Gobierno

Luego del paquete de medidas lanzadas por el Gobierno nacional para fomentar el consumo y bajar la inflación, que entre sus lineamientos centrales apunta a dejar atrás la inestabilidad cambiaria y aliviar "el momento difícil que atraviesan las familias argentinas", dirigentes y funcionarios de Junín expresaron –en diálogo con Democracia- críticas y elogios a este conjunto de iniciativas.

El programa económico incluye un acuerdo de precios para 60 productos de la canasta básica, congelamiento de tarifas de servicios regulados, beneficios sociales y planes de pago para deudores morosos de la AFIP, entre otros puntos.

Fiorini: “Generarán un alivio”

En este contexto, el senador provincial por Cambiemos Juan Fiorini afirmó a este diario que “las medidas anunciadas van a ayudar a transitar mejor los próximos meses, mientras seguimos trabajando en los cambios de fondo, en los cimientos de nuestra economía”.

Y el legislador oriundo de Junín añadió: “Algunos de los anuncios, como la seguridad de no tener nuevos aumentos de tarifas, los descuentos en medicamentos, o el costo del transporte público, generarán un alivio para muchas familias. Son acciones concretas a pedidos que recibimos en los últimos meses, de los vecinos. Sabemos que no son soluciones de largo plazo a los problemas que se vienen repitiendo hace más de 70 años, pero son medidas necesarias para estar cerca de los que más esfuerzo vienen haciendo, incluidos los comercios, y Pymes, en este momento”.

García: “Es un principio”

“Son medidas que había que tomar, algo había que hacer, la temporalidad que se les fijó a las medidas tomadas hacen que sea una situación de coyuntura, que van a empezar a reflejarse a medida que se vayan implementando. Sin duda que esto, con el correr de los días y meses, probablemente se tengan que ir apuntalando con otras medidas, esto es un principio, que se debería ir consolidando. Siempre en el país el motor es el campo y este gobierno tuvo, primero una gran sequía, algunos errores propios, en función de eso hay que acomodar también los doce años en los que se hicieron cosas contrarias a la producción, se destruyó la matriz ganadera, nos hemos comido hasta las vacas lecheras, el Estado se había hecho un socio compulsivo del campo, ahora se trata de salir de esa situación, pero con el desastre económico que dejaron y la corrupción, que es el otro eslabón que explica toda esta situación, estas medidas son bienvenidas y hay que seguir apuntalándolas y afianzarse a partir de las exportaciones agropecuarias”, afirmó a Democracia el concejal de Cambiemos Marcelo García.

Berestein: “Responde a un escenario preelectoral”

El concejal por el Frente Renovador Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Creo que toda medida que alivie el bolsillo de los argentinos es bienvenida. Sin embargo está claro que esto no responde a un cambio de políticas económicas sino simplemente a un escenario preelectoral”.

Y amplió: “En 2015 mayoritariamente, los argentinos votaron un cambio de modelo y lo que vemos en este contexto son todas medidas ya conocidas y utilizadas por el kirchnerismo, como congelar los precios y meter mano a los fondos de Anses para generar consumo. No hay nada en los anuncios del Gobierno que impulse la producción, genere empleo, o controle la inflación”.

“Además, la ausencia del Presidente en los anuncios transparentó la poca confianza que tiene el gobierno en el éxito de los resultados”, afirmó.

“Con respecto a Junín, no creo que nos beneficiemos con los nuevos anuncios de Precios Cuidados. El programa lleva años funcionando y los productos no se encuentran en nuestra ciudad, no veo por qué eso cambiaría, si el municipio se desentiende y no controla”.

Bruzzone: “Llega tarde y mal implementado”

El concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a Democracia: “La mirada es de escepticismo, el acuerdo de precios llega tarde, mal implementado, por gente que no cree en estas cosas, por lo que no le van a poner la energía que se necesita, y básicamente, se hizo según sus propias palabras, sobre un pacto de caballeros con formadores de precios que en su vida respetaron la palabra empeñada sino la persecución de sus propias ganancias”.

Y agregó: “Prueba de ello es que cuando se empezó a hablar de un acuerdo de precios, ya se cubrieron remarcando entre un 8 y un 20 por ciento la mayoría de los productos que después iban a integrar el acuerdo”.

“La otra sensación es que el Gobierno perdió la brújula, que están dando manotazos de ahogado, uno ve cierta dispersión a la hora de defender esto, por lo que es un plan hecho para que fracase en poco tiempo. El problema es que en estos ensayos de prueba y error se rifa la tranquilidad y la confianza de la gente, y repercute en más desinversión, en más especulación y refugio en el dólar, y terminan acentuando el efecto que venían a contrarrestar”, afirmó.

“No obstante, desde Unidad Ciudadana vamos a intentar monitorear este acuerdo de precios, y si alguna persona está confiada en que esto le aliviará el bolsillo, que por lo menos sea de cumplimiento efectivo, y si no vamos a denunciarlo, porque incluso el Gobierno desmanteló la capacidad de controlar estos acuerdos, por lo que vamos a necesitar que sea la propia la ciudadanía la que controle”, advirtió.

Mazzutti: “Nadie le cree a Macri”

El edil peronista Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense) afirmó a este diario: “Son medidas propias de un gobierno que se encuentra totalmente perdido. Un gobierno que ha perdido la confianza de todos los sectores de la sociedad. Nadie le cree a Macri. En este contexto es muy difícil anunciar un plan anticrisis, más aún cuando las medidas que se anuncian fueron las que Cambiemos criticó durante todo este tiempo”.

Y agregó: “Resulta evidente que es una actitud desesperada, que solo tiene un fin cortoplacista, el objetivo solamente es llegar a las elecciones con algún dato económico no tan desastroso. Lamentablemente estas medidas no van a poder solucionar la destrucción del mercado interno, ni motivar el consumo, ni mucho menos mejorar el poder adquisitivo de los argentinos”.