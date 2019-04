Dividirán las zonas rurales para comenzar los trabajos en los caminos

El intendente Pablo Petrecca se reunió con el ingeniero Alberto Enrique Del Solar Dorrego, encargado de Vial Rural, con el objetivo de diagramar todos los trabajos respecto de los caminos rurales de la zona.

En este marco programático, se dividirá a todo el sector rural en 9 zonas que tendrán una máquina permanentemente, un equipo de mecánicos y se mantendrán reuniones semanales con representantes de cada sector a modo de seguimiento de los operativos.

Luego del encuentro, Del Solar Dorrego comentó: "Mantuvimos una reunión muy importante y buena con el intendente Petrecca para abordar diferentes temáticas como presupuesto y formas de trabajo. También le pasé un informe que fue igual al que le presentamos a los productores rurales sobre la forma en que se afecta el 70% de la tasa de Red Vial. Creemos que este es el punto más importante y celebro que Junín haya puesto en práctica este recurso, sin el cual no podríamos hacer nada ya que no tendríamos fondos para realizar las tareas que planeamos".

En ese sentido agregó que “si el dinero se destina para otra cosa, los caminos no se arreglan, pero el intendente Petrecca dio este paso fundamental para organizar nuestra tarea. En estos momentos, lo primordial es armar el equipo para salir a trabajar de manera correcta en todo el distrito de Junín. Esta es una etapa que no se ve en los caminos pero que es imperiosa para ver cómo se va a trabajar”.

Equipo de Vial Rural

Del Solar Dorrego apuntó: “Seremos 22 personas las que conformaremos el equipo de Vial Rural, entre maquinistas, los dos mecánicos que vamos a tener para la atención de las herramientas y varias cuestiones más. También está el tema de las licitaciones para la compra de herramientas y lo que hace falta para terminar de acomodar las máquinas".

Del Solar Dorrego explicó que se contará con 12 motoniveladores “y consideramos que es suficiente para atender los caminos; celebro que Junín tenga esta cantidad de máquinas. Soy muy optimista que con este equipo de gente vamos a realizar un muy buen trabajo y destaco el rol que va a tener el empleado municipal que las maneje porque nadie mejor que ellos para saber cómo utilizar dichas herramientas. Este es el trabajo más importante que hicimos y ya tenemos el presupuesto para este trimestre”

El pasado jueves, en reunión con el bloque de Concejales de Cambiemos Del Solar Dorrego indicó que acercó “una serie de ideas con respecto a cómo están las ordenanzas acerca de problemas serios como son la falta de alcantarillados en las entradas de los campos; según el código rural lo tienen que hacer los propietarios, pero debemos buscar la manera de darles una mano. Otra de las cuestiones que resolvimos fue que la semana próxima tengamos una reunión con productores, en la Escuela N° 34 y que será a modo de prueba para conformar las comisiones rurales del Partido de Junín. El objetivo es que traigan sus iniciativas porque son los que están en el camino todos los días".

Nueve zonas

También, el ingeniero aseguró que dividirán al distrito en nueve zonas que se van a llamar de acuerdo a características sobresalientes de cada lugar. En cada una de ellas habrá una máquina de manera permanente que realizará entre 110 y 140 km para trabajar, que contarán con un equipo de dos o tres maquinarias más a modo de apoyo logístico. Entendemos cuáles son los reclamos de los productores y queremos buscar soluciones para transformarlos en algo positivo. Además, realizaremos reuniones semanales para observar cómo marchan los trabajos".