Polémica por los controles de los “Precios Cuidados”

El director de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Junín, Fernando Scanavino, fue convocado por la comisión respectiva del Concejo Deliberante a partir de un expediente presentado por los concejales del Frente Renovador, que solicitan se informe el control del programa "Precios Cuidados" que debe llevar a cabo.

Al respecto, el concejal meonista Maximiliano Berestein afirmó: "Hace meses que venimos relevando la implementación del programa Precios Cuidados en la ciudad, y la realidad es que funciona muy deficientemente. Los controles estatales son muy esporádicos y no logran que los productos de primera necesidad estén al alcance de los vecinos. Por ejemplo, según el programa deberíamos poder encontrar leche a 26 pesos, y ninguna de las cuatro cadenas de supermercados adheridos ofrecen un producto con precio similar”.

"El desafío es que los productos de primera necesidad, que tienen los precios congelados, lleguen a la mesa de los juninenses. De qué vale que se lancen o se amplíen programas si después no llegan a nadie. Al igual que el presidente Macri, el intendente Petrecca comenzó con los anuncios preelectorales de control de precios, pero la realidad nos demuestra que no puede garantizar siquiera la implementación de los programas existentes", fustigó.

"La inflación en los primeros 3 meses del año ronda el 12% con ingresos y salarios retraídos, eso nos obliga a trabajar mancomunadamente para garantizar el acceso a los alimentos. Queremos que se ponga énfasis en la defensa de los juninenses y se le exija a los supermercados que cumplan el acuerdo de precios cuidados, el único que tiene los medios y el poder para hacerlo es el intendente, por lo tanto, le pedimos que lo haga", sentenció Berestein.





Scanavino: “Se ha fiscalizado como nunca”

Por su parte, consultado por Democracia, Scanavino salió al cruce: “Durante esta gestión se amplió a más de 500 productos, es cierto que no está la totalidad de los productos, pero la autoridad de aplicación –esto tiene que quedar claro- es la Secretaría de Comercio de la Nación”.

Y agregó: “La primera fiscalización se hizo en esta gestión, hemos multado y hemos elevado a la autoridad pertinente para que evalúe si corresponde o no la sanción. No hay duda de que, en materia de defensa al consumidor, en Junín ha cambiado la política, la oficina está puesta al servicio de los vecinos, se ha fiscalizado como nunca se ha hecho en la gestión anterior. En lo que va del año aún no hubo una sola denuncia de los vecinos por faltante de productos”.

“También sería muy interesante que los concejales se acerquen con la información a la oficina y hagan las denuncias que corresponden en el ámbito de la ley, porque lo que va a cambiar la situación es la denuncia”, afirmó.