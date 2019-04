Fin del conflicto: la Provincia y los gremios docentes firmaron el acuerdo paritario

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, manifestó ayer que el acuerdo paritario alcanzado con los gremios docentes fue con "responsabilidad y coherencia", y garantizó que este año los alumnos bonaerenses "van a tener el calendario escolar completo".

"Hemos empezado a dejar atrás un conflicto que transcurrimos durante mucho tiempo: han aceptado nuestra propuesta paritaria para 2019 y 2018", señaló la mandataria durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Provincia, en la ciudad de Buenos Aires.

Vidal precisó que el convenio garantiza a los maestros "un aumento automático cada tres meses, de acuerdo con la inflación que defina el INDEC. Esto les va a permitir a todos los docentes de la Provincia tener previsibilidad, que no van a perder contra la inflación a lo largo de 2019".

Asimismo, remarcó que “a todas las familias bonaerenses les va a permitir saber que sus hijos van a tener el calendario escolar completo", agregó durante el encuentro en el que estuvo acompañada por el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny; y por el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.

Precisó que el acuerdo se basó en "valores fundamentales" como "el diálogo, la responsabilidad y la coherencia. Dejamos atrás esa provincia que ofrecía aumentos salariales que en diciembre no se podían pagar, como la que encontramos en 2015".

"Hicimos este acuerdo con responsabilidad y con el esfuerzo de todo el equipo de gobierno y, sobre todo, de todos los bonaerenses", añadió, y subrayó que "para poder cumplir esta meta y dejar atrás desacuerdos y conflictos con los gremios, el diálogo es el camino, no la confrontación".

Según Vidal, "los días de paro que se perdieron van a ser recuperados".

Cuatro puntos clave

Ayer, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba) envió al Gobierno bonaerense un escrito en el que notificó la aceptación de la oferta de aumento salarial formulada en paritarias.

Consultada por Democracia, la secretaria de Suteba en Junín, Francina Sierra explicó sobre el acuerdo: “El gobierno provincial accedió a todo lo que habíamos pedido como condicionamiento para aceptar el acuerdo. Y en ese sentido los cuatro puntos están aceptados y por ende hemos decidido firmar la paritaria”.

Los cuatros puntos referidos por Sierra son “la nulidad de todos los sumarios a los docentes, que se habían hecho por adherirse a las medidas de fuerza, a los paros; que se homologue a nivel provincial el acuerdo paritario nacional de los 12 puntos de infraestructura, para que haya escuelas seguras en toda la provincia de buenos aires, que se genere una mesa socioeducativa donde trabajar los temas referidos al servicio alimentario escolar, útiles escolares, guardapolvos, que necesitan hoy nuestros alumnos que la están pasando mal sobre todo en los sectores más vulnerables y en los descuentos de los días de paro del año 2019”.

Pero Sierra aclaró que no obstante, al firmarse la paritaria “hay algunas cosas que no dejamos de pelear”.

Una de ellas, según expresó, “es nuestro pedido a la Justicia de que falle a favor de la cláusula gatillo. Ya había fallado el año pasado para el acuerdo paritario 2018, el gobierno apeló y volvimos a apelar. No obstante el acuerdo firmado, esa sentencia judicial está pendiente y la estamos esperando”.

Por otro lado, aseguró: “Vamos a seguir estando en alerta por el tema de que se paguen todos los salarios que se adeudan en tiempo y forma. No renunciamos a ningún tipo de medida o reclamo en caso de que haya incumplimiento del gobierno provincial de cualquiera de estos cuatro puntos. En principio hay un capítulo que se cierra, el salarial, pero hay cuatro consignas muy claras que el gobierno tiene que cumplir”, concluyó.

Udeb, oportunamente había aceptado la respuesta del gobierno respecto de los reclamos por Infraestructura, a través del Plan de Prevención y Mantenimiento de Escuelas; por la situación de los sumarios y comedores, transporte y útiles escolares.

Asimismo, tal y como lo afirmó en su momento la presidenta de FEB, Mirta Petrocini, "más allá de haber aceptado la propuesta salarial, seguiremos exigiendo soluciones a las cuestiones que debe resolver el Gobierno”.