El Big Sale cerró con un balance "más que positivo", según los organizadores

El pasado viernes y sábado se realizó una nueva feria Big Sale con descuentos del 20, 30 y 40% en más de cien locales de la ciudad, organizado por un grupo de comerciantes privados.

Consultado por Democracia, Marcelo Tapia, de Patagonia Flooring y uno de los involucrados en la iniciativa aseguró que “el balance es más que positivo”, especialmente “para una situación de crisis donde hay que trabajar en equipo, entre todos”.

Si bien explicó que aún no se puede saber si se vendió más, sí se logró vender más de lo habitual.

“Todavía no podemos decir que hayamos vendido más en porcentajes pero sí te puedo decir que se vendió mucho más de lo habitual, que los comerciantes están muy contentos, porque fue un fin de semana diferente. Logramos conseguir cosas diferentes para nosotros que la peleamos todos los días. Están todos contentos”, aseguró.

Respecto de la inicitiva, Tapia lamentó: “Invitamos a todas las cámaras, a toda la clase política pero nadie se acercó a darnos una mano. Es una pena que no nos hayan acompañado ni las instituciones ni el sector político de ningún color, nadie se acercó para darnos una mano”.

Más allá de ello aseguró: “Esperemos que para la próxima se decidan sumar de cualquier institución o color político porque necesitamos de esa gente que habla y que dice cosas, que trabajen y empujen junto a nosotros que somos los que necesitamos”.

Sobre la posibilidad de una nueva feria, aseguró que podría ser en julio o agosto.

“El Big sale pasa a ser una necesidad, una propuesta de los comercios, más allá de que nadie quiera acompañarnos lo vamos a seguir haciendo y para la próxima vamos a tratar de convocar a más comercios porque creemos que el Big Sale tiene que ser de Junín”, concluyó.