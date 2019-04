Aseguran que el nuevo canal de la laguna La Picasa “no perjudicará en nada a Junín”

La decisión de avanzar con la apertura de un canal de escurrimiento en la Alternativa Norte de la laguna La Picasa, por parte del gobierno de Santa Fe, continúa generando polémica ante los reclamos por parte de la provincia de Buenos Aires, que considera que la impactará negativamente.

Desde el área de Hidráulica de la provincia destacaron que “además de perjudicar a Buenos Aires, la conducta de Santa Fe representa un completo desconocimiento de los diferentes ámbitos de trabajo que conforman ambas jurisdicciones".

Con el objetivo de analizar esta situación, se convocó a una reunión extraordinaria el próximo 30 de abril, ante el Comité técnico de la Cuenca La Picasa, para que presenten los estudios técnicos de la obra.

Asimismo, en un comunicado, la Sociedad Rural de Junín expresó su preocupación por la obra y resolvió "enviar carta documento a la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación para que den explicaciones de esta situación que causa mucha preocupación en los productores de la región”.

Consultado por Democracia, respecto de la posicición bonaerense, el presidente del Comité de Cuenca de La Picasa aseguró que podrán “demostrar técnicamente que están totalmente equivocados”.

El by pass de la discordia

La compuerta en cuestión fue inaugurada recientemente con el propósito de desagotar y generar el control hídrico, en ese espejo de agua compartido por el extremo medio inferior occidental de la provincia de Santa Fe (departamento General López) y el extremo noroccidental bonaerense.

Se trata de una salida -controlada por gravedad-, ubicada en el flanco norte que reemplaza la estación de bombeo que hacía años que no funcionaba y que trabaja en sintonía con la Alternativa Sur (ya operativa) en la que fluye por bombas y caída natural. Por ambos sectores, el exceso hídrico llega a las lagunas de Junín. Se trata de un by pass de aproximadamente 2400 metros que se conecta con el viejo canal.

Según explicó Duhalde, “esto arranca en aquella reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dejó sentado desde Santa Fe, claramente en mi exposición dejé planteado, que estábamos trabajando en esto y que es una obra que absolutamente en nada perjudica, al contrario, le garantiza a Junín que nunca un desborde le puede producir un efecto que perjudique en forma a la localidad o incluso a los campos de la zona”.

Según el presidente del Comité de Cuenca, “esta obra solamente reemplaza a la estación de bombeo que estuvo algunos años en funcionamiento y los mismos 5 metros cúbicos que sacaba la estación de bombeo pasan ahora a salir por gravedad, es el único cambio entre una cosa y la otra”.

“Falta de información”

Respecto del reclamo de Buenos Aires, Duhalde consideró: “Creo que la desinformación producida por algunos medios que solamente han tendido a alarmar a la gente produce este tipo de efecto. Nosotros estamos convocando desde la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe a los directivos de Carbap, de la provincia de Buenos Aires y de Carfé de la provincia de Santa Fe y a los productores afectados por el desborde de la laguna de La Picasa, que son más los de la provincia de Buenos Aires los afectados que los propios productores de Santa Fe”.

En ese sentido amplió, “al borde de la laguna La Picasa, en el partido de General Villegas y parte del partido de General Pinto hay más de 30 o 40 productores afectados por el desborde de la laguna. Me llama la atención que entidades representantes de los productores no defiendan a sus propios productores solamente por falta de información”.

El día 30, en la reunión del Comité interjurisdiccional, “Santa Fe va a dar las explicaciones del caso y va a quedar plenamente demostrado que esta obra en nada afecta a la provincia de Buenos Aires”, remarcó Duhalde.

“Para empezar, desde que se abrió la compuerta hasta que el agua llegue a Teodelina que es el último pueblo de la provincia de Santa Fe, pasan dos o tres meses porque tiene que llenar un montón de lagunas en el camino, por un montón de cosas. Entonces hablar hoy de una situación inminente, de una catarata de agua, son cosas de gente que no sabe lo que está diciendo”.

Recuperar el tramo cortado de la Ruta 7

“En pocos días se va a empezar a reparar la ruta 7 en el tramo cortado y esta obra ayuda a que eso ocurra. Se recupera la vía del ferrocarril San Martín , los que se opongan a estas dos cosas realmente están cometiendo un error gravísimo”, sostuvo Duhalde quien aseguró que se ofreció para dar las explicaciones que hagan falta.

“Yo me ofrecí en forma personal por si en algún momento quieren hablar conmigo o con alguna autoridad de la provincia para aclarar el tema. No hay ningún problema y podemos demostrar plenamente lo que estamos diciendo. Solamente hay que venir a recorrer la zona de la laguna”, aseguró.

“Cualquier directivo que lo haga, y visite a los productores de la provincia de Buenos Aires afectados por el desborde de la laguna se va a dar cuenta que se están oponiendo a una obra que solamente trae beneficios”.