Salvador: “Que la dificultad del momento no impida ver las bases que se están sentando”

“Estamos haciendo un esfuerzo compartido para superar un momento difícil, pero estoy seguro de que vamos por el camino que va a poner al país y a nuestra provincia de pie”, afirmó a Democracia el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, que ayer estuvo en Junín para cerrar el Foro de Presidentes de la Juventud Radical de Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el Salón de la Democracia en la Unnoba,en Primera Junta y avenida Libertad, y contó con la presencia de distintas autoridades de la mesa provincial, entre ellos Martin Borrazas, Leandro Salvucci, y Franco Bellafronte. Además, estuvo Carlos Mansur, presidente del Comité Radical Hipólito Yrigoyen junto al vicepresidente Juan Pablo Itoiz.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Jorge Elustondo encabezó la charla “Los jóvenes, una pieza fundamental en la era de la innovación”, y Luis Otero realizó un conversatorio.

Al llegar a la Ciudad, Salvador se reunió con el intendente Pablo Petrecca en el Palacio Municipal, donde mantuvieron un diálogo en el que se abordaron temas referidos al desarrollo conjunto.

Por su parte, el jefe comunal juninense afirmó que mantienen “una agenda compartida con los gobiernos provincial y nacional. En este contexto, la figura Salvador es clave en todo lo que venimos avanzando en Junín mediante la concreción de obras públicas y distintas acciones conjuntas”.

“Siempre son encuentros muy buenos en las que analizamos un poco la situación nacional, provincial y de Junín. Así que estuvimos hablando del trabajo que se está haciendo en la Provincia y las labores de Pablo (Petrecca) en Junín”, continuó diciendo el vicegobernador a este diario.

“Este es un país que vuelve a estar integrado al mundo y está fuertemente consolidado en un pacto fiscal por primera vez, lo que indica que ninguna comuna, provincia o la Nación van a gastar más”, aseguró.

“Se recuperan mercados fundamentales como volver a tener, no solamente autoabastecimiento energético, sino condiciones para dejar de importar y empezar a exportar, como el comercio de la carne. Es una Argentina que está en marcha y está conviviendo con un momento difícil”, confirmó.

“Por ejemplo, la Provincia es casi un obrador con trabajos en rutas, escuelas y con la recuperación de las guardias de hospitales con su aparatología; el SAME ya llegó a la mayoría de los municipios; se están haciendo obras en las cuencas que va a permitir evitar tantos daños desde lo humano y recuperar miles de hectáreas productivas. La dificultad del momento no nos tiene que impedir ver las bases que se están sentando para el país que queremos y podemos tener”, subrayó.

“Consolidar Cambiemos”

Consultado sobre si va a participar de la fórmula con la gobernadora María Eugenia Vidal, el dirigente boina blanca sostuvo: “Hoy, todos los que estamos en la gestióntenemos que estar abocados de lleno a apuntalar y consolidar Cambiemos y estar en las tareas de gobierno”.

“Yo creo que pronto lo estaremos viendo, pero más allá del lugar que uno ocupe hay que seguir trabajando en torno al espacio y no dejar pasar esta oportunidad para aprovechar el potencial que tiene nuestra provincia”, afirmó.

En relación a la eliminación de las listas colectoras por el presidente Mauricio Macri, el vicegobernador aclaró: “Nosotros en su momento decidimos no desdoblar la elección, lo cual demostró con claridad que quedaba afuera todo tipo de especulación y, en el mismo sentido, creo que eliminar las listas colectoras evita confusión al votante a efecto de que pueda elegir libremente”.