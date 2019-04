Roberto Costa: “Tomamos créditos pero hicimos obras”

El presidente del bloque de senadores bonaerenses por Cambiemos, Roberto Costa, visitó Junín para encabezar una jornada de ciberseguridad y en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín) analizó el escenario económico, en el contexto de un año electoral, y se mostró confiado en un repunte, aunque aclaró que “no será de 0 a 6” porque tiene que ser sostenible en el tiempo.

Costa estuvo acompañado de la vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, quien a propósito de la jornada sobre delitos informáticos afirmó: “Tiene que ver con poder discutir, con quienes saben de estos temas, justamente, la seguridad de nuestros jóvenes, de nuestras operaciones bancarias, el uso de la tecnología y de las redes, y todo el ciberespacio que nos rodea en nuestra vida cotidiana. muchas veces pensamos que es casi inofensivo porque tenemos ciertos controles, pero detrás de eso hay un montón de cosas que tenemos que empezar a discutir y la Universidad tiene que hacer su aporte, en el marco de una política pública sostenida”.

-Costa, por un lado se han hecho obras, pero por otro a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes.

-De 2015 en adelante ponderamos el gradualismo, los resultados en los primeros dos años fueron muy buenos, logramos bajar tres puntos la pobreza, acomodamos el tema de los ingresos, recuperando algo que hace muchos años no teníamos, y de golpe se ve la realidad, una economía endeble, lábil, que con un problemita internacional, si es un estornudo termina siendo una pulmonía en la Argentina, y una sequía que nos hizo ingresar 10 mil millones de dólares menos y nos complicó, una situación de financiamiento lógico que necesitábamos, porque la Argentina estaba en default, quebrada, tenía cepo, y de eso nos acordamos todos.

A partir de ahí una crisis que en otro momento terminaba mal, se pudo llevar adelante sin cambiar normas o reglas, fundamentales para la confianza ¿Pasamos? Estamos pasando, estamos al final, en la cola de la tormenta o del huracán, todavía no lo pasamos, esperamos que este mes o en mayo por lo menos afloje el tema de la inflación que rebota por la inflación mayorista del año pasado y por cuestiones estacionales.

-¿Cree que hay margen para una recuperación económica?

-Creemos que este año va a haber algún tipo de recuperación de la posibilidad de compra que da el salario, ya el acuerdo de los docentes en la Provincia va a llegar a todos los empleados públicos bonaerenses y eso va a ayudar, el aumento de los planes sociales y de la AUH va a ayudar, el aumento de las jubilaciones, la posibilidad de acceder a un crédito más fácil desde la Anses para normalizar las tarjetas de crédito. Estamos hablando de que aquellos que están en la línea justo aguantan, los que no aguantamos somos los de la clase media, media alta, que al querer sostener el mismo nivel de gasto nos damos cuenta a fin de mes que no llegamos a pagar las tarjetas de crédito, entonces para que esa financiación se haga de una manera que permita pagarse, estamos pensando también en cómo hacemos para recuperar la posibilidad de pago cómodo de los créditos UVA, que también son un problema, estamos trabajando en todo eso que se nos generó por algo que vino de afuera y porque no llovió. Se ha tomado la decisión de dar normas claras, certezas, vivir con lo propio, y eso va a dar resultados; inmediatos, no, en el tiempo.

Las obras están y eso es lo bueno, porque nosotros en el último tiempo tomamos créditos pero hicimos obras, hoy pasas el domingo y están trabajando en la ruta 7, en la 5, las obras hidráulicas que se están haciendo en Junín no las soñó ningún habitante de Junín en los últimos cien años, ni hablar de la repavimentación de Circunvalación, seguimos peleando para hacer el camino a la Laguna.

Es lógico, llegar a fin de mes cuesta, y las obras no se ponderan todo lo que se ponderarían en otro momento. Pero hablemos de una cosa, la pobreza estructural se atacó a fondo, no es lo mismo tener un problema financiero con cloacas, que sin cloacas, eso yo se lo discuto a cualquiera, porque se vive de otra manera. Estamos plantados ahora en terminar todas las obras que iniciamos, que estamos en condiciones de hacerlo porque presupuestariamente lo podemos hacer, y al mismo tiempo darle pelea a esta situación coyuntural que, por especulaciones, por situaciones extrañas, se nos complicó un poco. Aparentemente empezaron las liquidaciones del campo, esto nos va a venir muy bien, y pensamos que, en el próximo tiempo, empieza la recuperación, que no va a ser, como en otros momentos, de 0 a 6, va a ser de 0 a 3, porque si la Argentina vuelve a crecer un 6 o 7 por ciento se vuelve a caer de nuevo, porque eso es mentira, tenemos que generar un crecimiento en veinte años del 2 o 3 por ciento y de esa manera vamos a vivir el país que le dijeron a nuestros abuelos que iban a vivir, a nuestros padres que iban a vivir, a nosotros, y todavía no la vimos.