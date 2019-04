Algunas anécdotas inolvidables

Dice “Pepe” Motta: “En mi carrera profesional, tuve increíbles vivencias con grandes artistas, los que me ayudaron a saber quién era yo, como músico y como persona. A mí me ocurría lo que le pasa, generalmente, a los artistas que viven en el interior de nuestro país: tienen su cuota de talento, pero no son conscientes de su valor. Recién cuando se largan a la aventura de conquistar otros lugares, empiezan a darse cuenta de lo que valen. Claro que uno encuentra piedras en el camino, como la indiferencia y la discriminación del medio, lo que sumado a la inocencia y falta de experiencia del que empieza en este medio, hacen que el camino a recorrer se haga más difícil. Aunque también se encuentran "ángeles", los que lo apoyan y creen en uno. Estas tres anécdotas tienen que ver con esos "ángeles".

Cierta vez, DinoSaluzzi, (famoso bandoneonista y compositor), me hizo una pregunta: - "¿Sabés porqué te llamo a grabar conmigo, siendo que conozco a los más destacados músicos de tango y de jazz de la Argentina?". - "No", le contesté. - "Pues, porque vos tocás estilo Pepe Motta. Estás en el medio. Tocás el tango como tango y cuando tenés que improvisar, sabes improvisar, sin irte al jazz".

"Allá por 1982, encontré al maestro Salgán por SADAIC y me preguntó: "¿Tiene 10 minutos para mí?, lo invito a tomar un café". Y fuimos al Bar Jama. Allí me dijo: "Yo lo vengo observando a usted. Me preocupa que sea como tantos buenos músicos argentinos, que solo se han dedicado a trabajar, olvidándose de mostrar sus propias composiciones. No le digo que haga lo que yo hice, porque tuve varios fines de año, con poca comida en la mesa, pero, por favor, nunca se olvide de mis palabras".

“En 1983, hubo un ciclo donde se presentaba a los candidatos a presidente de la Nación, en época de elecciones. Un día le tocó el turno al Partido Intransigente y el candidato era el Dr. Oscar Alende, quien llegó acompañado por su familia, de modo que el estudio estaba lleno con sus hijos y nietos. En determinado momento, me preguntan si yo conocía la marcha del Partido Intransigente. Lamentablemente, mi respuesta fue negativa, pero encontramos una solución. En un corte comercial (el programa iba en vivo), varios de los nietos del Bisonte me tararearon la melodía y en el siguiente bloque salimos al aire con la llamativa sorpresa de la marcha del partido cantada por la familia de Alende”.