La música de la Región, de duelo: murió “Pepe” Motta

José Luis “Pepe” Motta, un notable exponente de la música, nacido en Pergamino el 6 de julio de 1943, muy conocido entre nosotros, falleció el lunes pasado en Las Vegas (Estados Unidos), lugar donde residía desde hace cuatro años. Había sido internado la semana pasada en una clínica de aquella ciudad, tras agravarse de una enfermedad pulmonar que lo tenía últimamente en jaque.Tenía 75 años.

El diario “La Opinión” de Pergamino se hizo eco de la triste noticia, marcando un importante juicio de valor, al subrayar que “… por su capacidad, talento, pero fundamentalmente por su rica trayectoria, el pianista, compositor, arreglador y productor discográfico, fue nuestro mayor referente y exponente de la música popular”.

En esa ciudad del estado de Nevada vivía junto a su esposa, Marta Podestá, además de sus hijas Magalí y Melina, mientras que en Los Angeles se radican sus hijos varones, Patricio y Pedro. Su quinto hijo, Pablo, con quien compartió la pasión de la música, reside en Buenos Aires. “En los últimos días decidimos sedarlo y cuando durmiera profundamente, remover el respirador. Resultó un proceso largo y doloroso. Se fue tranquilo, acariciado por sus hijos y nietos presentes y por mi profundo amor. Ya está sin dolor y en paz, después de haber sufrido tanto”, contó Marta.

“Pepe” se desempeñó como profesor de la cátedra avanzada de piano en la Academia del Tango, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación. El mundo de la música lo considera como “una pieza fundamental para el impulso del tango tradicional, primero, y luego, contemporáneo”. Tuvo una distinción del Congreso de la Nación. En 2004 le puso música a un espectáculo que recorrió el mundo a través de varios cruceros, que se llamó “El tango de Buenos Aires”.Sus mayores éxitos los logró con música para cine y televisión, donde ganó, en Estados Unidos, dos premios Emmy.

Su copioso desenvolvimiento profesional incluyó trabajos de gran éxito. Por ejemplo, fue Director Artístico de TV Canal 12 de Pergamino; Director y Asesor Musical de LT35, RadioMon de Pergamino; Profesor de Música, en la Escuela de Teatro de Pergamino; Miembro de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música de la Argentina y de BMI, EEUU; Miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Música de la Argentina; Profesor de la Cátedra Avanzada de Piano, en la Academia Nacional del Tango de la Argentina; Miembro del Cuadro de Amigos de la Academia Nacional del Tango de la Argentina; Académico de Honor de la Academia Nacional del Tango de la Argentina y Miembro del Comité de Nominaciones del Paseo de las Estrellas, (Walk of Stars) de Las Vegas (Estados Unidos).

También intervino en distintos shows, series y programas televisivos. El más trascendente quizá haya sido el acompañamiento musical que realizó en los diversos entretenimientos que encabezó el recordado Gerardo Sofovich. Por otro lado, se destacó en “Por siempre Chaplin”, improvisación en piano para las películas mudas del gran Carlitos, con el periodista Claudio España, en la ex ATC; “Fuera de broma"; “Romina”; “Homenaje”; “Almorzando con Mirtha Legrand”; “Jugando y Ganando”; “Gánele al 2”; “La vida que me diste”; “Amor prohibido”; “Tu mundo y el mío”; “El jardín de los cerezos”, para el Canal 13, obra puesta por el Centro Cultural del Teatro San Martín; “Esta tarde”; “El espejo”; “Hiperhumor”; “Cordialmente”, con Juan Carlos Mareco; “Estudio abierto”; “Café con Canela”; “Cuentos y Novelas”; “Telejuegos”; “Con cierta...sonrisa”; “Zoom”; “La república de los niños”; “Que se vengan los chicos” y “Chicas y chicos”, entre otros.

Grabó seis discos durante su carrera, todos de gran repercusión: “Secretos del alma”, “Cuadros de amigos”, “Las Vegas”, “Balada para Adelina”, “15 grandes éxitos de tango” y “Tango… como lo siento”.

Acompañó a importantes cantantes de tangos criollos, tales los casos de Guillermo Fernández, Rubén Juárez, Raúl Lavié, Virginia Luque, Néstor Fabián, Roberto Goyeneche, Juan Carlos Granelli, Chiqui Pereyra, María Graña, Enrique Dumas, Nelly Vázquez, Cheche, Cecilia Milone, Sandra Luna, José Angel Trelles, MarilinaMozzoni, Marcelo Tommasi, Caracol, Luis Filipelli, Guillermo Galvé y Jesús Hidalgo, entre otros.

Motta tocó varias veces en Junín y en la región, especialmente en el Club A. Rivadavia. Un veterano dirigente albiceleste, al enterarse de la triste noticia de la muerte del músico, destacó que “las mayores recaudaciones de la entidad, por aquellos años, se registraban cuando venía él, allá por los ´80, si mal no recuerdo. Siempre lograba una gran convocatoria”. Tenía muchos amigos en Junín, con los que frecuentaba continuamente, cuando estaba en el país o después, a través de la web. Entre ellos, Roberto Veros (ex redactor de este diario), Raúl Daniel Ganci (un exquisito trabajador y divulgador del tango), Lola Barrio Expósito, Claudia Armani y Jorge Alonso, entre varios más.