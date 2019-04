Hubo una jornada de jóvenes investigadores en la Unnoba

Jóvenes investigadores fueron premiados por la Unnoba, en la cuarta jornada organizada que la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia.

En el acto de cierre, el rector Guillermo Tamarit resaltó la importancia que la investigación científica tiene para la Universidad y valoró la organización de este tipo de actividades en la que se comparten experiencias y ponen en valor la investigación que “es determinante en la vida de las universidades”.

“Nuestro principal núcleo de atención está referido a lo que sintetizamos como inclusión y calidad. La inclusión que pasa por ir a buscar a todos los que estén dispuestos a hacer el esfuerzo de participar de la Universidad; y la calidad que pasa por la investigación y la capacidad que tengamos de generar nuevos conocimientos”.

“La locomotora que empuja la calidad es la investigación”, resaltó, ya que "impulsa a la creación del conocimiento”.

En este punto, opinó que “en la medida que las universidades no estén a tono del desarrollo tecnológico, seguirán llamándose así pero no serán universidades”.

“El desafío es no solo ofrecer instituciones inclusivas, sino que quienes participen de las universidades públicas lo hagan en el más alto nivel de calidad que tiene que ser comparable con las mismas actividades en cualquier lugar del mundo”, planteó.

“Los países más respetados del planeta tienen una alta inversión en ciencia y tecnología. Esto no es una casualidad, es algo que está íntimamente relacionado con lo que esperamos como sociedad que suceda".

"Y hay que empezar por casa, si las universidades no hicieran ese esfuerzo sería muy difícil reclamar al Estado Nacional, Provincial o al ámbito que fuere que tuvieran políticas de largo aliento en materia de ciencia y tecnología”, aseveró.

Premios

En el acto de cierre de las jornadas se concretó la entrega de premios a los trabajos que resultaron destacados en esta actividad de intercambio científico, promovida por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA.

El equipo de investigación ganador del primer premio obtuvo una beca completa para la presentación del trabajo en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo que se realizarán entre el 23 y el 25 de octubre en la ciudad de San Carlos, Brasil. El segundo premio, fue una media beca para participar del mismo evento científico. También se entregaron cinco menciones especiales.

La nómina de ganadores

- Primer premio: Análisis tremporal y espacial de distintas variables limnológicas del arroyo Pergamino, provincia de Buenos Aires. Autores: Guillermina Nuozzi, Daiana Latorre, Claudia Caggiano, Mónica Casella, Mariano Merino, Mara Sagua y Romina Schiaffino.

- Segundo premio: Valorización de festuca alta obtenida como biomasa residual del noroeste de la provincia de Buenos Aires mediante procesos pirolíticos y catalíticos. Autores: Juan José Musci, Victoria Gutiérrez, María Volpe, Ileana Lick, Mónica Casella.

Menciones

- Primera mención: Respuesta de los tumores hipofisiarios a nuevos tratamientos terapéuticos: interacción del agente alquilante Temozolomida y la vía Wnt/B-catenina. Autores: Gianina Demarchi, Sofía Valla, Sofía Perrone, Silvia Berner, Carolina Cristina.

- Segunda mención: Readaptación de agrotextil como materia prima en la industria de la indumentaria. Autores: Luciana Carreres, Mercedes Filpe.

- Tercera mención: Accesibilidad Web en entornos virtuales. Autores: Christian Maccarino, María Adó, Paula Lencina, Marina Rodríguez.

- Cuarta mención: Desarrollo de la técnica de RNA interferente para el control de Dalbulus maidis, plaga del maíz. Autores: Lucía Dalaisón Fuentes, Elías Gazza, Agustina Pascual, Rolando Rivera Pomar, María Inés Catalano.

- Quinta mención: Modelo de competitividad para las ciudades de Junín y Pergamino. Autores: Milagros Martino, Carla Agosti, María Paz Andreasen, Lucrecia Asorey, Natalí Basílico, Sofía Curti, Darío Figueroa, Mariana Sáenz y Andrea Tonellotto.