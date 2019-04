Exitoso comienzo del Big Sale en la Ciudad

Con descuentos que van del 20 al 50 por ciento, comenzó ayer una nueva edición del Big Sale, la propuesta que busca impulsar el consumo en los comercios juninenses y que continuará hoy, con más de cien locales adheridos.

Comercios adheridos

3D Equipamiento, Afra, Alas showroom, Alessia, Alison, Alquimia, Amore, Andrea Roca, Atomik, Auto Spa, Aym Design, Baltimore, Bendita Diferencia, Berlín, Blanco Junín,Bretxa Home, Bringeri, Buenos Tiempos, Calzados Escorpio - Hombres, Calzados Escorpio - Mujer y Niños, Calzados Vanina, Carlos Frisina, Casa Luis, Cheeky, Cielo y Tierra, Citroën Rodano, Cloe Regalos, Color Shop, Cora House, De Pueblo, Días Soñados, Dionisios, Eco Pisos Junín, El Boliche de los Pobres, El Reyno - Salón de Fiestas, El Triángulo, Enriqueta, Farmacia Rodríguez, Ferretería Benito, Ferretería El Tigre, Fogomax, Fortehouse, Gab House, GH Confecciones, Giro Didáctico, Gisela Barchetta, Go Universo, Guelty Joyas, Hidalgo, Impacto, In Soul, Jacinta, Junín Feria, Junín Moto Bike, Karmin, Kine Estetic, Kiosco Junín, Kyl, La Reina Batata, Las Musas, Librería Damasco, Lola by Tal Vez París, Mach, Manicomio, Manon, Mbm Estilo Belleza, Mi Debilidad tu Lencería, Mingorance, Miss Princess, Motos Benito, Mueblería Los Dos Hermanos, Naranja Mandarina, Nissan, Oroza Multimarcas, Otto, Overwheels, Party On, Paste, Patachín, Peterson Calzados, Por Amor a Vos, Primeros Pasos Bebé, Q32, Renault, Rikser, Rimenver, Ropa de Chicas, Scarlett Alta Costura, Se Dice de Mi, Semi Ropa de Mujer, Semillitas, Sistema Junín, Skin House Junín, Skoops, Sucre, Tecno Confort Muebles, Territorio, Tío Lucas Heladería, Tropea, TT Autos, TT Garaje, Verde que te Quiero Verde, Vertice, Vete Linda, Virperfurm, Wow, Zanzarelli Muebles.