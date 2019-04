Jorge D'Onofrio: “Hay que sacarle mano de obra al delito”

En el ciclo de charlas de la Escuela de Formación Política que coordinan el Frente Renovador de Junín y la Fundación Ciudad Abierta, se realizó ayer una conferencia sobre seguridad y justicia, a cargo del diputado provincial Jorge D’Onofrio, quien además es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

En charla con la prensa, el diputado que recorrió la ciudad y visitó el Parque Industrial se refirió a la actualidad del país.

“Hay un común denominador en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la situación económica, todo lo que es el sector productivo, con una capacidad instalada ociosa que ronda el 60%. Acá veo que se está haciendo el esfuerzo en muchas empresas para mantener los puestos de trabajo pero evidentemente el trabajo ha bajado muchísimo. Y algo que nos contaban es la ausencia del estado en cuanto a la mano para la financiación, para cuidar al empresario pyme”.

Sobre la cuestión de seguridad y justicia, tema que abordó en la charla en la sede del Frente Renovador, el diputado D’Onofrio destacó: “en lo que tiene que ver con seguridad urbana y el rol del municipio, el de la tecnología y su buen uso, porque no es suficiente poner una cámara en la esquina sino que tiene que haber un personal capacitado que pueda ver e interpretar esa imagen, tiene que estar el personal idóneo, si no para la único que sirve la cámara es para pasársela al noticiero para mostrar el ilícito o quizás como medio de prueba. Nosotros lo tenemos que usar como elemento de prevención”.

Asimismo destacó que se debe hacer hincapié sobre cómo articular con las diferentes políticas que tienen que desarrollar el gobierno federal y provincial “para terminar con flagelos como el narcotráfico, la trata, el contrabando”.

Además destacó que: “Hay un componente a largo plazo que tiene que ver con sacarle mano de obra al delito, con educación, con trabajo, con igualdad de oportunidades, que es la forma ideal para que el estado esté presente”.

Sobre la incidencia de la educación en la problemática del delito, D’Onofrio aseguró: “El conocimiento te hace libre y lamentablemente no tener acceso nos hace perder oportunidades, nos condena a la pobreza, a la marginalidad y hace un campo fértil para ue los verdaderos orgnaizadores del delito puedan convocar a quien esta desesperado o no conoce o nunca vio otra oportunidad. Lo que tenemos que hacer es competir contra eso y el estado es el que tiene la gran responsabilidad”.

Sobre las propuestas aportadas por el Frente Renovador de cara a un nuevo año electoral, D’Onofio aseguró: “Estamos obligados a instalar estos temas de discusión. No se si voy a llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires pero si me voy a empeñar a que todos los que intentemos ser candidatos discutamos y acordemos puntos y políticas de estado para llevar adelante, no importa quién gane”.