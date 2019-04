Inauguraron el mural en homenaje a las madres de soldados caídos en Malvinas

En las instalaciones de la Unidad Penitenciaria 13 y en un marco muy emotivo, se llevó a cabo el acto de presentación de la obra que homenajea a las madres de los Héroes que dieron sus vidas en la guerra de Malvinas.

El mismo consta de un rompecabezas al cual le falta una pieza que será incorporada en el preciso momento en que se identifique hasta el último soldado enterrado en las islas. “Una bomba y una bala matan, pero lo que más nos destruye es el olvido”, afirmó Julio Rodolfo Aro, Veterano de Guerra.

La iniciativa surgió por internos del penal, fue coordinado por profesores de la Escuela Xul Solar y con materiales aportados por SMATA. Del evento formaron parte autoridades del Gobierno de Junín, del Servicio Penitenciario Bonaerense, integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Junín y de la Fundación No Me Olvides.

Luego de la inauguración oficial, Julio Rodolfo Aro, excombatiente y presidente de la Fundación No Me Olvides y candidato al Premio Nobel de la Paz, manifestó: “Estamos muy contentos por este homenaje y es algo que se nos escapó de las manos porque no creíamos que iba a ser tan emocionante, sobre todo, para uno por el hecho de tener enfrente a las madres de nuestros compañeros que dieron su vida por la Patria. Cuando uno habla, siempre hace mención a Chávez, Bordón y Balvidares que fueron tres de nuestros compañeros que no pudimos encontrar cuando viajamos en el 2008 a las Islas. Sin embargo y por medio del proyecto del ADN, pudimos localizar las tumbas para que estas madres encuentren a sus hijos”.

“Que esas mamás hoy nos acompañen en cada iniciativa y que puedan disfrutar de este agasajo por parte de los internos de la Unidad Penitenciaria 13 es maravilloso y nos llena de alegría porque, en definitiva, esto es para ellas”, añadió.

Seguidamente, Aro señaló que “es difícil traducir en palabras lo que uno siente y todo lo que pasa por la mente; el hecho de acompañar a estas madres por un pasillo finito y largo, por sobre esas piedras que hacen ruido para poder llegar a la tumba donde se encuentra su hijo es muy movilizador. No existe mejor premio que recibir sus abrazos, que nos digan ‘gracias hijo’ y que apoyen sus hombros contra el tuyo para poder llorarlos después de tanto tiempo”.

Acerca de la importancia de la identificación de cada uno de los soldados que cayó en combate en las Islas, el veterano expresó que “nosotros nos hemos sacado un peso muy grande que teníamos sobre nuestras espaldas, al determinar el nombre y apellido de los compañeros que quedaron allá. Tenemos ya 112 identificados y faltan nada más que 10 para que podamos colocar la pieza faltante para completar este mural maravilloso”.

“Malvinas no es solamente el 2 de abril, sino que hay que hacer acciones permanentemente para que la sociedad tenga presente esta causa durante todos los días del año. Por eso la importancia de trabajar junto a los jóvenes para que puedan entender que fue lo que pasó, porque las guerras no son buenas, santas, ni justa, sino que son hechos lamentables que enlutan a los pueblos”, destacó.

En tanto, Agustina De Miguel, secretaria del Municipio, sostuvo que “las palabras de Julio son excelentes y hay que ser muy determinantes contra la palabra olvido. De ahí la importancia de ‘Malvinizar’ durante los 365 días del año, que es uno de los ejes fundamentales que tenemos en la gestión que encabeza nuestro Intendente Pablo Petrecca. También nos sentimos muy reconfortados por aprender de las historias de vida de cada uno de los que participaron en la guerra y que tuvieron la suerte de regresar, ya que no solamente transitan la vida con este recuerdo, sino que también se preocupan por quienes allí quedaron y más aún por sus madres”.

“Desde nuestro lugar, queremos acompañarlos permanentemente en cada uno de los homenajes que lleven a cabo, para que sepan que estamos a su lado y que aprendemos de ellos a cada momento”, afirmó De Miguel y, para concluir, dijo que “queremos replicar la política de ‘Malvinización’ en cada sector de la ciudad de Junín para que esta semilla empiece a germinar y que lo haga con fuerza en las futuras generaciones”.