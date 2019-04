La Escuela Secundaria "Manuel Dorrego" celebró los 50 años de vida

Se realizó el acto por el 50º aniversario de la Escuela Segundaria “Manuel Dorrego”, que contó con la participación de ex y actuales directivos, alumnos y profesores.

El Intendente, Pablo Petrecca, participó del mismo y agradeció el compromiso y la labor diaria a todos los que formaron y son parte de la institución "por forjar una escuela pública de calidad".

Tras el tradicional descubrimiento de placas y la entonación del Himno nacional, la actual directora de la institución, profesora Irene Lemme, dio la bienvenida a todas las autoridades educativas, concejales y consejeros escolares que participaron del acto y aseguró que "la conmemoración de los 50 años de vida de nuestra querida escuela Manuel Dorrego se constituyó en un momento de muchísima emoción, recuerdos y reconocimientos para quienes fueron protagonistas en tantos años recorridos".

"Muchos hombres y mujeres han dejado en esta escuela su impronta, muchos están hoy presentes reviviendo los momentos vividos en esta escuela y a todos ellos les queremos agradecer. Padres, alumnos, directivos, docentes, personal auxiliar, ocupan un lugar especial en esta larga historia", remarcó.

Lemme también mencionó que "mirar atrás y recordar, el día que hubo que cambiar de edificio porque no alcanzaban las aulas, cuando se construyeron más aulas o cuando se escribió la primera carta solicitando un nuevo terreno, cuando se comenzó con la construcción del nuevo edificio, la mudanza y así, llegar a hoy, para celebrar los 50 años de vida y el compromiso con la educación y la cultura de nuestros adolescentes".

Por último, señaló: "Nuestro compromiso es educar, porque sabemos que es lo más preciado que podemos hacer por nuestros alumnos. Somos parte de una escuela que cree en incluir, en estar siempre dispuesta a generar nuevos proyectos para que cada joven pueda estar, permanecer y concluir sus estudios. Creemos en nuestro rol de promotores de programas que den respuestas a la sociedad, que nuestros alumnos, además de desarrollar sus capacidades académicas, su compromiso y responsabilidad social y democrática".

Por su parte, Petrecca aseguró que "es un honor para mí, poder compartir los 50 años de la Escuela Manuel Dorrego. Es un placer estar acá donde cientos de juninenses han transitado por este lugar, con historias, anécdotas y cosas lindas en cada lugar. Debe haber cientos y miles de historias para contar, el colegio es un lugar donde hacemos raíces, como padres dejando a nuestros hijos, la semilla más preciada y los docentes con sus enseñanzas los acompañan en ese crecimiento para luego ser hombres y mujeres comprometidos con nuestra comunidad. También aprenden el concepto de enseñar y de dar, que es muy importante".

"Como intendente quiero felicitarlos y agradecerles, a toda la comunidad educativa, por todo lo realizado, me pasa que cuando estoy cerca de la escuela 16, mi primaria, y cuando estoy cerca del comercial, mi secundaria, me vienen a mi mente un montón de recuerdos que me emocionan. Eso es lo que tiene el colegio, que a pesar de ser el pasado te marca permanentemente el presente, porque es el lugar donde sumamos valores nos marcan para toda la vida", agregó.

Para concluir, el Intendente reconoció que "para estar celebrando hoy los 50 años de esta escuela hubo muchos esfuerzos, muy importantes, y acá están, firmes y sentando bases. Son la escuela pública de Junín que nos llena de orgullo y a todos los que son parte y lo serán, les decimos un gracias eternos por estos 50 años y gracias por las raíces que nos dieron".

El acto, contó además con la entrega de reconocimientos a actuales y ex docentes de la institución y la lectura de una carta, por parte de los alumnos de 6 año de la modalidad de economía, donde se menciona el presente de la escuela, según la mirada de los chicos. En el mensaje, los chicos destacaron que ahora, van a la escuela en colectivos. Dicha carta fue guardada en cofre, con otros recuerdos y el cual volverá a ser abierto cuando la escuela celebre los 75 años de vida.