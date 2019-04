La Picasa: piden a Santa Fe que dé marcha atrás con un canal que escurre a la Región

El Consejo Asesor del Salado, a través de su titular, Alberto Larrañaga, lanzó fuertes críticas al gobierno santafesino. “Exigimos la inmediata restitución al estado anterior”, afirmó y cuestionó los canales clandestinos. El gobierno bonaerense pedirá a Nación que intervenga.

El titular del Consejo Asesor del Salado, Alberto Larrañaga, cuestionó en duros términos al gobierno de Santa Fe por avanzar "de manera unilateral primero con la traza y después con la apertura de un canal de escurrimiento de la laguna La Picasa".

Por eso "desde el Consejo exigimos la inmediata restitución al estado anterior, mediante el cierre de esa canalización, para dar paso a la actuación de los organismos técnicos", agregó.

El representante de Carbap en el consejo que también integran FAA, Coninagro, SRA, y la UIA, afirmó que "es inconcebible que se haya tenido que llegar a esta instancia por la negligencia e irresponsabilidad del gobierno de Santa Fe, que no supo, no quiso o no pudo clausurar la red de canales clandestinos que alimentan La Picasa".

"Si el mismo secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, reconoció ante la Corte Suprema que el principal problema de La Picasa son los canales clandestinos y solo taparon uno solo, es inaceptable que en nombre de la solidaridad prefieran el atajo facilista de un nuevo canal para pasarle el agua salinizada a otra cuenca", fustigó.

Canales clandestinos

"La proliferación de canales clandestinos hacia La Picasa ha sido denunciada hasta por los mismos productores del sur de Santa Fe y encima hasta una legisladora de esta provincia ha dicho que en los mapas satelitales esa zona parece arañada por los gatos, por las canalizaciones", agregó.

Además, Larrañaga cuestionó que "nada de esto es novedoso, porque la proliferación de canales clandestinos en el sur de Santa Fe ha sido denunciada hasta por los propios productores de esa provincia y, sin embargo, sucesivas administraciones miraron para otro lado".

Nación pedirá informes

En este contexto de incertidumbre y preocupación, el secretario de Obras Públicas de Junín, Marcelo Balestrasse, adelantó a Democracia que hoy mantendrá una reunión en la dirección de Hidráulica bonaerense, en la cual se abordará el problema de La Picasa y las medidas adoptadas por el gobierno de Santa Fe, junto a funcionarios de toda la cuenca del Salado y dirigentes agropecuarios.

En este sentido, según confirmaron voceros oficiosos del gobierno bonaerense a Democracia, en el encuentro de hoy la Provincia anunciaría la decisión de pedirle a Nación que convoque al gobierno de Santa Fe a dar explicaciones por esta nueva obra que no estaría comprendida en el acuerdo suscripto entre las tres provincias.

Dos salidas

La laguna La Picasa, situada en el límite de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, ahora desagota por la Alternativa Norte (por gravedad hacia Teodelina), y por la Alternativa Sur (por bombeo y gravedad hacia General Villegas).

Por la zona norte, que es el cauce natural, “esa agua viene a través de las lagunas La Encadenada y el Chañar, por donde ingresa al nacimiento del arroyo del Salado hasta Mar Chiquita, (Agustina) que está diseñado para 15 metros cúbicos”, informó Balestrasse.

Por la otra banda, “naturalmente, cuando hay exceso hídrico, la superficie de Villegas envía agua para La Picasa y luego Buenos Aires permite que ese caudal regrese a través del canal que va a La Salada (distritos de Ameghino – General Pinto) desde donde, por la cañada Las Horquetas, descarga en Junín”, confirmó el funcionario.

“El agua a La Picasa llega por obras y canales realizados por Córdoba y Santa Fe, lo que generó que se convirtiera en una gran laguna, que además no tiene una salida natural como tenemos en nuestros espejos de agua. Yo creo que Córdoba hizo muchas obras hidráulicas y Santa Fe nunca las paró con acciones”, concluyó.