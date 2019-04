El centro de jubilados “Unidos” continúa la construcción de la sede propia

Tras la continuidad de robos sufridos en la obra de lo que será la nueva sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Zona Norte “Unidos”, hubo una importante ayuda de la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (CUANOBA) a este centro de la tercera edad, que puso así continuar los trabajos de construcción.

Según lo manifestado por Élida Guerra, presidente de dicho centro de jubilados, hasta el momento no hubo ningún esclarecimiento por los casos de robos, ni tampoco recuperaron lo sustraído por los malhechores, que no solamente robaron material de construcción, sino también las herramientas de los albañiles que estaban trabajando en el lugar ubicado en Quintana y Chilavert.

Sin resultados por parte de la Justicia ni de la Policía para resolver el caso de los tres robos continuos, sufridos los días 1, 2 y 3 de febrero de 2019, el centro de jubilados lamentó profundamente este hecho ilícito porque no pudo recuperar nada de lo sustraído.



“Nosotros hicimos la denuncia y salimos en los medios periodísticos cuando ocurrieron los robos. Luego de esto, la Cámara de Corralones de la construcción nos está ayudando y así estamos trabajando de a poquito. Tenemos la ilusión de poder terminar la obra este año, aunque sea en parte, así nos podemos mudar allí y dejar de pagar alquiler, como sucede ahora”, explicó Élida.

“Es mucho sacrificio hacer la nueva sede. Solicitamos ayuda, que no llegó por parte de los políticos ni del Intendente, pero sí de la gente de la Cámara que está a cargo de Hugo Cieri. Nos han dado materiales, nos han mandado gente para trabajar gratis, nos donaron una ventana, accesorios del baño, nos harán la vereda, los sanitarios (donado por Biondini Sanitarios)”, manifestó la presidente del centro.

Explicó también que al estar alquilando en un local situado en Quintana 1335, esquina Dulbecco, no tienen ningún beneficio en cuanto a impuestos puesto que todo está a nombre del dueño del local.

Respecto a las actividades que están realizando, Élida explicó que el 20 de abril harán una Pizzeada, con el objetivo de recaudar fondos para pagar el alquiler. “Todos los meses la hacemos, concurren aproximadamente 50 personas, en el local de Quintana y Dulbecco. Y también, en el Taller de Tejido estamos elaborando prendas para abuelos que están en geriátricos. Antes de que empiece el frío los vamos a entregar”, explicó.

De 8 a 11 y de 15 a 17.30 el Centro de Jubilados Zona Norte “Unidos” está abierto de lunes a viernes.