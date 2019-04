Un Banco Rojo apunta a concientizar sobre el drama de la violencia de género

La Municipalidad de Junín presentó, ayer, en la plaza 25 de Mayo, el Banco Rojo con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el problema de la violencia de género y los femicidios. En este sentido, el mismo lleva inscripta la leyenda “en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.

Luego de la presentación oficial, Yanina Pichelli, titular de la dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, manifestó: “Se trata de un evento cultural muy importante para la ciudad, que se fundamenta en este banco como símbolo de prevención y concientización sobre los femicidios. La violencia parte de agresiones psicológicas que son imperceptibles, pero que pueden conducir a situaciones de mayor gravedad, por eso es importante que la gente tome conciencia para frenar la escalada a tiempo”.

Hay situaciones de violencia que se naturalizan y se toman como normal pero que derivan en hechos gravísimos, afirmó Yanina Pichelli.

Luego, explicó que “estas primeras situaciones verbalizadas pueden dar lugar a un segundo paso que incluya golpes que, si no se previenen a tiempo, pueden derivar en casos extremos como el femicidio”. En este sentido, Pichelli remarcó que “la gente tiene que tomar conciencia de que la violencia es un ciclo del cual se puede salir y que hay otras alternativas. Por eso estamos para acompañar a toda aquella persona que esté atravesada por una situación violenta, sea niño o adulto”.

“La idea es que quienes pasen y vean este banco en la plaza tomen conciencia de esto, hay situaciones de violencia que se naturalizan y se toman como normal pero que derivan en hechos gravísimos”, argumentó la funcionaria y agregó que “el banco tiene que ser un símbolo de la prevención, concientización y de la necesidad de buscar ayuda por parte de quienes sufren situaciones de este calibre”.



Cambio cultural

Asimismo, la directora de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar hizo referencia al cambio cultural que tiene que haber por parte de toda la sociedad en el combate contra este flagelo: “Todos somos promotores de la modificación necesaria, es imperioso que todo ciudadano tome conciencia de que la violencia existe y que hay que hacer algo para erradicar esta problemática. Todos estamos al alcance de brindar ayuda y contención a una víctima; a veces es difícil poder verlo sobre todo cuando uno está inmerso en el circuito de la violencia. Creo que la sociedad en general tiene un rol protagónico que es tan importante como el que desempañamos las instituciones especializadas en este flagelo. El cambio empieza por uno mismo desde el primer momento en que se toma conciencia de la gravedad del asunto”.

A su vez, Cristina Cavallo, concejal de Cambiemos, afirmó: “Desde el bloque presentamos este proyecto de ordenanza sobre el banco rojo con el objetivo principal de visibilizar y concientizar a la sociedad. Este es un lugar concreto que, como bien decía Yanina, nos interpela a todos acerca de la importancia de la prevención para desarticular el camino que lleva a la violencia y que se erige sobre malos hábitos heredados de generación en generación. Por eso, consideramos que es imperioso ponerle una situación límite a esta escalada violenta para no tener que lamentar más víctimas e incorporar el respeto y la igualdad a los Derechos Humanos que se sustenta en este banco”.

“Este es un trabajo paralelo al que se realiza desde el Gobierno de Junín con políticas públicas y que forma parte del entramado de instituciones que a nivel local, provincial y nacional elaboran acciones y programas tendientes a erradicar este flagelo. Sabemos que hay distintos tipos de violencia y que hay un alto porcentaje de mujeres que son víctimas de quienes dicen que las aman, como bien sostiene la inscripción”, indicó la edil.

Cavallo también dijo que “se trata de un compromiso que nos involucra a todos para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria, desde todo punto de vista. Estamos muy satisfechos de haber podido concretar este proyecto que se suma a los más de 300 que ya se llevan instalados en la Argentina en distintas plazas y espacios públicos”. Además, recordó que el primer Banco Rojo “fue instalado en el hospital Álvarez por iniciativa de Elisa Mottini, una trabajadora social y especialista en violencia de género, cuya sensibilidad por la causa fue apropiada por nosotros en este proyecto de ordenanza”.

“Visibiliza la problemática”

Presente en el acto también estuvo el subcomisario Sebastián Díaz, encargado de la Comisaría de la Mujer de Junín, quien destacó que “esta inauguración es algo muy importante para la ciudad porque visibiliza la problemática de la violencia de género que atraviesa la sociedad y que incluye a la violencia familiar, que es lo que trabajamos desde nuestra dependencia. Cada institución implicada en esta temática debe concientizar y obviamente seguir trabajando aún más para prevenir hechos de violencia antes de que deriven en femicidios”.

“Esto es un buen impulso para el trabajo que llevamos a cabo en red junto a las distintas instituciones que conforman la Mesa Local de Violencia de Género”, opinó Díaz y, para concluir, brindó más detalles con respecto al modo de abordaje de esta problemática multicausal: “Cada vez que entra una víctima se activa ese sistema de tejido con el que buscamos brindarle seguridad y contención a la misma, para poder sacarla del ciclo de violencia con todos los mecanismos que están a nuestro alcance”.

Más de 300 causas por día en la Provincia

Un total de 116.535 causas por violencia familiar o de género se iniciaron en 2018 en la provincia de Buenos Aires, un promedio de más de 300 diarias, anunció hoy el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, al divulgar el informe anual sobre femicidios, el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

Con respecto a los femicidios, los datos de la Procuración indican que continúan en ascenso: en el año pasado fueron 102, un 4 por ciento más que en 2017, cuando se registraron 98.

Una mujer es asesinada por violencia de género cada cuatro días en la provincia de Buenos Aires, reveló Conte Grand.

El funcionario dijo en La Plata que la información "permite diseñar y definir políticas públicas que puedan ayudar a resolver esta problemática junto al Poder Ejecutivo y Legislativo" y destacó que los datos "transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones".

Entre los objetivos de política criminal del Ministerio Público, Conte Grand señaló que el de la violencia de género "es el fundamental". "Es imprescindible garantizar las condiciones de vida dentro del núcleo familiar de las personas a partir de que estas existen".

El informe reportó que hay 114.965 imputados en procesos penales por violencia famiilar y de género, de los cuales 89.108 fueron varones (77,5 por ciento) y 25.735 (22,1%) mujeres

Además, reflejó que el 36% de los imputados tiene entre 18 y 30 años; el 32% entre de 31 y 40 años; el 26,8% entre 41 y 60 años; el 3% entre 61 y 70 años; el 1% son mayores de 70 años; 0,7% entre 16 y 17 años y 0,5% menores de 16 años.

En el 98,8% de las causas, las víctimas conocían al femicida y 58,8% de las mujeres fueron asesinadas por sus esposos, parejas o ex parejas.

"En 2018, 142 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres" en territorio bonaerense, destacó Conte Grand.

El mayor número de víctimas de femicidios fueron mujeres de entre 41 y 60 años (32,4%), seguidas por las de entre 31 y 40 años (22,5%).

En tercer lugar, están las mujeres de entre 11 y 30 años (16,7%); en cuarto, las mayores de 60 años (12,7%) y en quinto las de entre 0 y 10 años (11,8%).

En menor medida fueron víctimas las adolescentes de entre 11 y 15 años (2,9%) y las mujeres de entre 16 y 20 años (1%).

Las estadísticas también mostraron que el 84,3% de estos crímenes tuvieron lugar dentro de la vivienda de la víctima, y que el 24,5% fue consumado con un arma de fuego y armas blancas y el 23,5% con armas impropias (es decir elementos que pueden considerarse como tal pero no fueron fabricados para matar).

En cuanto a la estacionalidad, la mayor cantidad de casos ocurrieron durante noviembre (19 víctimas).

El 33,3% de los delitos denunciados en procesos penales de violencia familiar o de género fue por amenazas; el 30,5% por lesiones; el 9,8%por desobediencia; el 4,8% por daños; el 4,7% por abuso sexual; el 4,1% por impedimento de contacto; el 1,2% por violación de domicilio; y 10,3% por otros delitos.

Además, el Informe informó que 21 de los acusados por esas muertes se suicidaron luego de cometer el femicidio.

Con respecto a las víctimas de femicidios, la mayoría son trabajadoras de la economía informal (26,2%), seguidas por empleadas (19%); de fuerzas de seguridad (14,3%); profesionales (11,9%); jubiladas (11,9%); comerciantes (9,5%); desocupadas (4,8%) y estudiantes (2,4%).

El informe de la Procuración indicó que Lomas de Zamora y San Martín fueron los partidos bonaerenses con más procesos penales por violencia familiar o de género, mientras en la otra punta se ubicaron las ciudades de Necochea y Dolores.

Conte Grand subrayó que desde la Procuración se trabaja con distintas áreas del Estado en distintos aspectos relacionados con la capacitación y evaluó que ello es "fundamental porque tiene que ver no sólo con la aptitud de nuestros operadores judiciales desde el comienzo del proceso sino también antes del mismo".