Segundo encuentro de diseño ambiental consciente

En el Auditorio de la Subsecretaría de Producción se llevó a cabo el segundo encuentro de instrucción dictado por el profesor Jorge Czajkowski, quien se especializa en diseño ambiental consciente.

La convocatoria fue realizada para profesionales y funcionarios de la cuarta sección con el propósito de impulsar las ordenanzas que fomenten este tipo de edificaciones.

Se trata de un nuevo módulo del ciclo de charlas promovidas conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Movilidad, Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de Junín.

Al respecto, Marcelo Balestrasse, Secretario de dicha área explicó que “se trata de un proyecto que nos acercó hace tiempo Mariano (Briolotti) y que nos motiva a empezar a trabajar en estas temáticas que no están desarrolladas en la Región; hay mucho por hacer, trabajar y aprender. Agradecemos la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en esta capacitación en pos de ir hacia un código de ordenanzas que regule esta cuestión”.

En tanto, Mariano Briolotti, Director Provincial de Promoción de la Tecnología e Innovación del MCTI, manifestó: “son momentos en los que hay que prestarles mucha atención tanto a los aspectos ecológicos como a los de la sustentabilidad, para tener la posibilidad de optimizar la eficiencia del consumo energético en nuestros hogares. No hay presiones de por medio para que se implemente con inmediatez, sino que es algo que se plantea de acá en adelante y de cara a un futuro no muy lejano. En este sentido, estuve hace poco en Rosario para tomar nota de la implementación de estos proyectos que tienen mucho éxito”.

El arquitecto Czajkowski, investigador y profesor de la UNLP, señaló que “uno de los temas que habíamos prometido en la primera visita fue que la UNLP diera un certificado oficial y eso ya está aprobado. En esta oportunidad profundizamos en detalles muchos más técnicos y datos duros, con muchos números, pero nada que no sea posible de implementar por cualquier profesional o técnico”.

Czajkowski también sostuvo que “son 12 los municipios que están tramitando en diferentes velocidades las ordenanzas y de acuerdo a las problemáticas presentes en cada uno. No es fácil consensuar y que se entienda la importancia de esta temática, sobre todo porque hay mucho temor al respecto; por eso hay que tomarse el tiempo que sea necesario”. Seguidamente, hizo referencia al caso de Rosario mencionado por Briolotti: “Es un claro ejemplo de perseverancia y trabajo constante que son factores imprescindibles en esto; allí la ordenanza se aprobó en el 2011, se reglamentó en el 2013 y ya tiene más de 1.000.000 m² certificados”.

Recursos energéticos

El profesional también detalló los desafíos que tiene la población con respecto a la conservación de los recursos energéticos: “La energía tiene un valor cada vez mayor a nivel mundial y eso se debe a que los recursos fósiles convencionales se agotan. Por lo tanto, aquí es cuando toma importancia el diseño bioclimático para aprovechar el clima, el sol y los vientos en pos de la generación energética”.

También participó de la convocatoria, Cristina Cavallo, Concejal de Cambiemos, quien destacó “el trabajo en equipo que llevamos a cabo junto a la Secretaría de Obras Públicas, con Mariano desde el MCTI y el profesor que está a cargo de la capacitación e implementación. Sobre todo, el compromiso que tiene la gestión que encabeza el Intendente Pablo Petrecca para poder trabajar esta ordenanza y poder llevarla adelante”.

“Se trata de un trabajo arduo y puntilloso; por eso vamos de a poco con estas capacitaciones y con la eliminación de los obstáculos que aparezcan”, dijo Cavallo y agregó para finalizar que “esto forma parte de una gestión seria, capacitada y responsable para que los profesionales puedan implementar estos proyectos en beneficio de la biodiversidad y la comunidad”.