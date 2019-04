Un tercio de las motos retenidas en operativos fueron restituidas a sus dueños

Según datos de la Agencia de Seguridad Vial, solo alrededor de un tercio de las motos retenidas en operativos que se realizaron en la ciudad en 2018 fueron finalmente retiradas por sus dueños.

Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano y de la Agencia de Seguridad Vial indicó que durante el año pasado se retuvieron 1986 motos y de ellas fueron restituidas 1131.

En lo que va de 2019 se retuvieron un total de 430 en distintos operativos y ya se restituyeron 238.

Aún se aguarda una fecha para poder compactar alrededor de 1500 motos secuestradas, es decir aquellas que vencido el plazo para abonar la multa que pesaba sobre ellas y retirarlas, aún se encuentran en depósito municipal.

Más allá de las cantidades retenidas y restituidas, cabe destacar que durante 2018 también se vendieron 2821 motos 0K, un alto número que se incorporó al tránsito juninense.

Infracciones

Una infracción por circular sin casco tiene una multa de alrededor de 1500 pesos. Tanto cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano o sin licencia de conducir, son consideradas faltas graves por la Ley, y conllevan una multa estimada de $8600.

Respecto de la retención de vehículos, no se cobra estadía; solo se cobra el acarreo, cuando los conductores van a retirar el vehículo (tanto auto como moto), que cuesta entre $500 y 1200, pero independientemente de la multa que se tiene que abonar.

Asimismo, continúa vigente una reducción del 50%, a la que se pueden acoger los conductores a la hora de abonar dichas multas.

Aquellos que se presentan a hacer un pago voluntario de la multa obtienen una reducción del 50%.

Circular sin casco y sin licencia son las infracciones que más cometen los conductores en la ciudad, luego le siguen pasar un semáforo en rojo, circular a contramano y, en muchos casos, sin seguro.





Compactación de motos

Si bien no hay una fecha estimada, según pudo saber Democracia, en los próximos meses se compactarían alrededor de 1500 motos.

Según la Ley 14547, si luego de ser notificado el titular, la moto no se retira en el plazo de ciento ochenta días corridos desde su depósito, se requerirá al Registro Automotor información sobre la situación del vehículo y se intimará fehacientemente al titular o a los terceros interesados si los hubiere, para que en el plazo quince días corridos se presenten a hacer valer sus derechos.

Vencido ese plazo, el vehículo será trasladado al depósito municipal.

A partir de allí, se intimará al titular para que en un plazo de quince días retire la unidad del depósito, previo pago de las multas, tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma adeudada.

Para el caso de que el titular no se presente, se podrá proceder a su compactación.





Descenso de accidentes

Estadísticas oficiales –obtenidas por Democracia- registran un leve descenso en el número de accidentes de tránsito ocurridos en nuestra ciudad.

En efecto, mientras que en 2016 la cantidad de choques promediaba entre cuatro y cinco siniestros diarios, hoy esa cifra es de 3,8 colisiones diarias.

El dato surge a partir del análisis del registro de la empresa de emergencias médicas Intermed y de estadísticas de los ingresos al Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, los cuales dan cuenta que en 2018 se registraron en nuestra ciudad 1404 choques, o sea, casi cuatro accidentes diarios.

Desde el área de Control Ciudadano del municipio afirmaron que se debe a la implementación del plan integral de seguridad vial, con reductores, más controles, nuevos semáforos, y charlas de concientización, como el programa Voy seguro.