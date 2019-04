Los vecinos están conformes con el colectivo pero piden que lleguen a horario

A ocho días del regreso del transporte público a Junín, los pasajeros se muestran satisfechos con el servicio de colectivos urbanos, pero solicitan mejores horarios y mayores frecuencias entre uno y otro.

En la tarde de ayer, Democracia salió a la calle a dialogar con los ciudadanos que aguardaban por el bus en la parada de Rivadavia y Newbery.

“Van 49 minutos que estoy esperando y aun no viene, y es la segunda vez que lo tomo. Vengo de la oficina y voy para mi casa”, dijo Alejandro. Y destacó: “Estuvieron tres años para implementarlo y creo que la frecuencia es algo básico, al igual que la altura de los refugios”.

En contraposición, Débora junto a sus pequeños hijos, dijo: “El colectivo está buenísimo. Nos ayuda un montón porque nosotros no tenemos moto y andamos a pie. Ahora estamos volviendo para casa”.

“Es muy bueno”, expresó Eber, vecino del barrio Belgrano quien se acercó al centro para ir a comprar medicamentos en la farmacia. “Antes venía a pie”, remarcó, y agregó que el taxi le costaba un precio más elevado.

“Hoy (por ayer) lo usé por primera vez y está muy bueno. Vine al centro a hacer unos trámites y ahora estoy volviendo a casa”, dijo Diego, que esperaba con su hijo.

En ese momento, cerca de las 19, arribó una unidad repleta de pasajeros, por lo que algunos de los vecinos -que estaban en la vereda- debieron aguardar a otro bus que llegó 10 minutos después.

“Nos gusta y lo tomamos por movilidad propia”, explicó Estefanía, sentada en la garita. A su lado, Natalia sostuvo: “Para ir a trabajar y y para ir a las escuelas o facultades, no coinciden mucho los horarios y llegás tarde”. También comentó: “El otro día me subí y el chofer me dijo que tenía que espera 15 minutos porque le tocaba su descanso. Me dejó esperando".

“Igualmente está buenísimo y por ahí deberían trabajar y ajustar más los horarios de los servicios para que lleguen a tiempo”, coincidieron ambas.