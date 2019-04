Encuentro de participantes de un grupo de Facebook que comparten recuerdos de Junín

Desde Junín y cualquier parte del país o del mundo, juninenses comparten recuerdos, anécdotas y fotos añorando tiempos pasados que atravesaron en distintas etapas de sus vidas. También evocan hechos, personajes y lugares históricos que marcaron el destino de la Ciudad y de los vecinos.

“Si sos de Junín no podes olvidarte de… vamos recuerden”. Ese nombre lleva el grupo de Facebook, acompañado por la foto de “Pancho” Melattini, en el que cerca de 12 mil juninenses o ligados a nuestra ciudad, intercambian cada día decenas de anécdotas y generan debates.

Esta tarde se estarán juntando por primera vez, desde que se creó la página, y la cita será a partir de las 15 en las instalaciones del Parque Borchex donde habrá una mateada.

“La administradora del grupo, Andrea Greco, si bien trabaja en Buenos Aires, es la creadora de uno de los primeros que se hicieron en Junín. Luego aparecieron otros paralelos, amigos en los que yo también participo”, explicó Daniel Omar Casim, en diálogo con TeleJunín, quien llegó desde Alessandría, Italia donde vive hace 35 años y usa el grupo para no perder contacto con sus raíces.

“Hace unos seis meses, Andrea me propuso ser administrador del grupo también y fue un honor y una emoción enorme”, resaltó. Y continuó: “En Junín tengo familia, y lamentablemente de mi parte mis padres y una hermana han fallecido, pero mi cuñado, suegra y sobrino, de parte de mi señora, están acá”.

“Hace un tiempo, se me ocurrió armar un encuentro en el Parque Borchex. Si bien es cierto que con mis amigos estamos dentro del grupo, con la mayoría no nos conocemos. Traje banderitas argentinas en las que cada uno escribirá su nombre y hay un cartel”, subrayó.

“Hay muchos juninenses que participan y están radicados en distintos países como Australia, Chile, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Italia y España que no van a poder estar y es un modo de representarlos. Yo estoy en Italia desde octubre de 1984, y se notará un poco la tonada”, concluyó.