Elecciones, obras y la difícil situación económica, en un debate cara a cara

Diotti, ¿cómo ve la gestión local?

-Diotti: la gente esperaba más del intendente Petrecca, de este proyecto político, teniendo el alineamiento municipio, Provincia y Nación, en infraestructura, la parte social, todavía tiene para darle más a la sociedad juninense. Hay cosas positivas, como los colectivos, que es algo necesario porque la ciudad creció mucho, cuando es algo positivo para Junín lo digo y lo noto.

-¿Cómo ve la realidad cotidiana, la del vecino?

-Diotti: hoy la prioridad es llegar a fin de mes, pagar las facturas de gas, de luz, conservar el puesto de trabajo, los jubilados están pensando en cómo poder pagar la luz, el gas, los remedios, están sacando créditos Argenta para pagar las facturas; la gente tiene puesta la cabeza en eso y no tanto en las obras o los colectivos, que son importantes, pero también son imprescindibles otras cosas.

-¿Qué lectura hace, Esponda, de esta realidad, donde por un lado se hacen obras, pero por otro a la gente le cuesta llegar a fin de mes?

-Esponda: en principio creo que hay un mito que desterrar, esto del alineamiento con Nación y Provincia, porque Vidal claramente descentralizó los fondos de obra pública y les dio por igual a los 135 distritos. Eso ha cambiado y para bien en la ciudad, antes las obras venían de la Provincia y venían para el intendente amigo. Hoy los 135 intendentes tuvieron la posibilidad de planificar las obras prioritarias para el desarrollo de sus municipios. El intendente Petrecca pensó la ciudad desde las afueras hacia adentro, la mayor cantidad de obras están en los barrios más humildes. La cuestión económica se reconoce, se siente, duele, y nos hacemos cargo, es muy triste tener los mismos índices de pobreza que en 2015, habíamos empezado a cambiarlos y lamentablemente volvimos a esos mismos índices.

-El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que lo peor de la crisis ya pasó, pero casi todos los indicadores siguen dando mal.

-Esponda: reconocemos la dificultad, no es estigmatizante hablar de pobreza ni vamos a dejar una entrevista por hablar de la inflación, es un problema que se venía empezando a controlar y lamentablemente, por cuestiones propias y ajenas, se descontroló. No tengo dudas de que el presidente Macri tiene un horizonte claro y que es luchar contra la pobreza y también tengo fe y esperanza de que este año vamos a empezar a notar las mejoras. Por otro lado se está haciendo un trabajo en infraestructura impresionante, preparando el país para que crezca de verdad y sobre cimientos sólidos, con rutas, con energía.

-Pero la capacidad instalada de la industria está funcionando al 50%.

-No voy a decir que estamos en Disneylandia, pero confío en que las medidas macroeconómicas van a empezar a modificarse y van a encontrar un escenario distinto.

-Diotti, ¿le preocupa el déficit habitacional?

-Diotti: creo que es indispensable votar y sancionar la emergencia habitacional, se iban a construir 30 casas en Junín, debe haber 5 mil anotados, por lo que es un porcentaje ínfimo, la empresa que tenía que construir las 30 viviendas se retiró porque nunca cobró un certificado, se perdieron 60 puestos de trabajo, la empresa vino, armó el obrador y se fue porque nunca cobró. El trabajador no llega hoy a pagar los alquileres, por eso hablamos de la necesidad de hacer casas populares, para la gente que lo necesita y que pueda acceder a una casa.

-Esponda: hace muchísimos años que no se construyen casas, en lo personal creo que hay que impulsar la autoconstrucción, no solo porque es más económico si el vecino pone la mano de obra, sino además porque se le da un valor muy importante. La gente tiene necesidades y hay que apuntar a darles una solución.

-Esponda, ¿cómo ve el panorama productivo? ¿Falta que se radiquen nuevas empresas?

-Esponda: siempre es importante que se radiquen nuevas empresas, sería muy importante que las que estén puedan crecer, este mes va a venir gente del Ministerio de Producción de la Nación a bajar todos los planes, ya que muchas veces se desconocen las herramientas que existen.

-Diotti, ¿qué cree que va a pasar con el peronismo de cara a las elecciones?

-Diotti: nuestra premisa es buscar la unidad, tenemos que ir a octubre con una sola lista, eso va a ser lo mejor para el peronismo de Junín. Una sola figura o un solo sello no alcanzan. No sabemos cómo van a ser las alianzas a nivel nacional, por lo que también estamos esperando definiciones. Las PASO son una herramienta fundamental, dirimir en Primarias quién tiene que ser el candidato en Junín es lo mejor que nos puede pasar. No le tenemos miedo a las PASO, al contrario, me parece que el candidato que gane va a salir fortalecido. Con Unidad Ciudadana solo no alcanza, esto tiene que ser un espectro amplio, de muchos sectores.

-Esponda, ¿cómo viene el diálogo por las listas en Cambiemos?

-Esponda: no tengo dudas de que va a haber un gran acuerdo y que vamos a seguir creciendo con Cambiemos; la prioridad no van a ser los nombres individuales, sino seguir por este camino.