Héctor Azil: “La política acepta diferenciaciones”

El dirigente peronista y titular de ATSA, Héctor Azil, participó del ciclo televisivo Reporte Especial (TeleJunín) y se inclinó por el armado de un gran frente opositor para vencer a Cambiemos en las urnas. “La unidad es el escenario que nos daría la victoria asegurada, pero es muy difícil articular a nivel local, provincial y nacional”, admitió el dirigente.

Y agregó: “Hay que ver si no termina habiendo una gran primaria, incluso con Mario Meoni adentro por Alternativa Federal y Unidad Ciudadana, todo va a depender de los acuerdos nacionales”.

“Trato de que haya una gran primaria, y si ese escenario no se da, trataré de acompañar al que me parezca el mejor proyecto para Junín”, dijo. “Después de muchos años me siento liberado de la carga ideológica, me siento en libertad de acompañar el proyecto político que me parezca mejor para la ciudad y que tenga más posibilidad de cambiar este Ejecutivo”, afirmó.

Con respecto a las denuncias de corrupción, señaló: “Si este gobierno supuestamente no roba, cortó las asignaciones, no hay más Progresar, sacó las netbooks, nos sacó los subsidios a las tarifas, todo ese ahorro, adónde fue a parar, sumado a los 60 mil millones de dólares del FMI”.

Y amplió: “Todo el esfuerzo que hacen los argentinos, cerrando negocios, empresas, industrias, trabajadores en la calle, es para financiar la fuga de capitales, que es para lo único que vino el FMI, por eso me preocupa mucho qué va a pasar el año que viene, cuando haya que devolver una gran parte de los préstamos. El FMI nos prestó para terminar de financiar la fuga antes de las elecciones, cuando se lleven todo los capitales, nos van abandonar, como siempre hicieron”.

“El círculo rojo ya dice que el daño es irrecuperable, yo también tengo esa sensación, que es muy difícil revertir la situación en la que estamos”, expresó.

Gestión local

“Si hay un error que cometió Petrecca es haberse proclamado soldado de Macri y de Vidal, hay cosas donde la política acepta diferenciaciones, no hace falta lamer zapatos y botas para ser un buen dirigente”, cuestionó el gremialista. Y añadió: “Cuando hay un problema que afecta a nivel local, uno tiene que tener la autoridad de plantarse, decir ‘no, en Junín está pasando esto’. Tendría que haber sido un poco más solidario con el trabajo local, haberse puesto la camiseta en algunos conflictos que están pasando, con el tema de las tarifas también”.

“Dijo que iba a solucionar el tránsito, la seguridad, cualquiera de los que trabajamos en política sabemos que nada es fácil, una promesa de campaña es la palabra empeñada, cuando uno no cumple, mintió”, afirmó.