Ya funciona la segunda salida de agua en La Picasa, que no está autorizada por la Provincia

Finalmente quedó inaugurada la compuerta con el propósito de desagotar y generar el control hídrico de la laguna La Picasa, un espejo de agua compartido por el extremo medio inferior occidental de la provincia de Santa Fe (departamento General López) y el extremo noroccidental de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una nueva salida -controlada por gravedad-, ubicada en la salida Alternativa Norte que reemplazará a la estación de bombeo que hacía años que no funcionaba y que va a trabajar en sintonía con la Alternativa Sur (ya operativa) donde sale por bombas y caída natural. Por ambos flancos, el exceso hídrico llega a las lagunas de Junín.

“Solo por la salida sur está permitido el ingreso de 5 metros cúbicos a Buenos Aires, que bombea agua hacia Granada cuando hace falta evacuar. Hubo una época que venía por gravedad, debido a la altura que tenía la laguna, ingresado 15 metros cúbicos que es el tope límite que puede pasar”, afirmó a Democracia, Marcelo Balestrasse, secretario de Obras Públicas del Municipio.



“Lo que está en discusión ahora con Santa Fe es la Alternativa Norte con la nueva salida, ya que la cota no le da porque tendría que estar en 107 y hoy está en 104,25, que no está autorizado por nuestra Provincia”, aclaró.

Según datos que aportó el senador Lisandro Enrico, “esta obra permitirá que descienda hasta 102,70 metros, lo que los técnicos consideran una cantidad considerable. Debemos recordar que en el pico de su ascenso, en 2018, la laguna alcanzó los 105 metros. Hoy, lo ideal, lo óptimo, sería 98 metros. Ha estado en 101/102 metros".

"Con el nivel de la laguna a 104 metros como está ahora, se puede aprovechar el desnivel para que escurran los excedentes hídricos. Se va a sacar una cantidad controlada para no tener conflictos con la provincia de Buenos Aires", explicó Enrico.

“En ese sector, hace muchos años, se levantó un médano y había una estación de bombeo que no estuvo funcionado y el agua salía por gravedad cuando rebalsaba”, explicó a este diario, el presidente del Comité de Cuenca, Juan Carlos Duhalde.

Estiman por la obra, cientos de hectáreas volverían a liberarse para la explotación agropecuaria. Para ello, todavía falta que Vialidad Nacional realice las obras menores que requiere la Ruta Nacional 7, y que se encaren las obras que permitan la recuperación del paso del ferrocarril.

Esos trayectos se encuentran cortados desde febrero de 2017 cuando una fuerte inundación debilitó y destruyó los terraplenes.

Cabe recordar que a fines de enero último, habían comenzado a realizar tareas de limpieza de escombros, piedras y basura que estaba sobre la calzada nacional, y reparar la banquina entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear, donde continúa interrumpido el tránsito vehicular (kilómetros 369 y 423).

“Realmente creo que esta obra es definitivamente la solución del problema de la laguna. En medida que logremos mantenerla activa habremos terminado con un problema que consumió entre 30 y 40 mil hectáreas de la zona más rica del país”, sostuvo Duhalde.

Un bypass de 2400 metros

"Fue construida en la zona norte de la laguna, donde funcionó una estación de bombeo. Cuando esta se inundó, se buscó otra obra de ingeniería que fue cortar una loma para permitir el egreso del agua, en un canal de gravedad; es decir, el agua sale sin necesidad que sea bombeada", explicó Enrico.

El legislador recordó que el Comité de Cuenca contrató los trabajos y la provincia de Santa Fe afrontó los costos. Enrico admitió que "la obra se demoró demasiado, pero hay que tener en cuenta que durante varias semanas se trabajó bajo el agua".

Sobre los aspectos técnicos, el senador indicó que se trata de un "bypass" de aproximadamente 2400 metros que se conecta con el viejo canal de la Alternativa Norte. El agua "corre" por toda la zona sur del departamento General López, hasta llegar a la laguna "El Chañar" en Teodelina. Ahí toma la salida natural que es la Cuenca del Salado, hacia Junín.

"Tiene una compuerta de seguridad para evitar que salga más agua de la que se debe. A diferencia del bombeo anterior, va a haber una salida de 24 horas monitoreada. Puede funcionar hasta los 102,70 metros de cota sobre el nivel del mar. Es, en suma, casi 1,70 metros menos del nivel actual de la laguna, lo cual implica una reducción de gran tamaño de la masa acuífera. Y no solo eso, sino que paulatinamente se van a recuperar hectáreas de campo", agregó.

“Autorizado para recibir agua del flanco sur”

Desde Hidráulica provincial aseguraron a Democracia que “está ingresando al territorio bonaerense un caudal máximo de cinco metros cúbicos por gravedad, solo por la Alternativa Sur, tras un acuerdo con Nación, hacia la Laguna de Mar Chiquita (Agustina) donde recientemente se repararon las compuertas”.

“Está todo en condiciones para recibir el agua al territorio bonaerense desde el sur de La Picasa, debido al Plan Maestro del Salado que está bastante avanzado”, afirmaron y subrayaron: “Entre Provincia y Nación ahora se está ejecutando la cuarta etapa del Plan Maestro, que es la más importante, por la zona de Roque Pérez, Bragado y Saladillo”.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Junín confirmó: “Durante 12 años, desde que se hicieron las compuertas en Mar Chiquita nunca se hizo mantenimiento. Cuando iniciamos la gestión, las fui a ver y estaban con grandes problemas de accionamiento, con los circuitos y bombas hidráulicas rotas. Por suerte todas las compuertas estaban abiertas y el problema era cerrarlas en el momento que lo indica el protocolo”.

“Con gestiones con la Provincia pudimos reacondicionar todo el sistema entre 2017 y 2018 y hoy está con una operación del 100 por ciento para poder abrir o cerrarlas, de acuerdo a la cota del caudal de agua”.