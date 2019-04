Pablo Petrecca: “No pudimos dar una respuesta porque el municipio no pudo comprar tierras”

El intendente Pablo Petrecca visitó ayer los estudios de TeleJunín y dialogó en exclusiva sobre distintas cuestiones de la ciudad, pero especialmente sobre dos muy neurálgicas que transcurrieron esta semana: la vuelta del transporte público y el acampe en la plaza 25 de Mayo de vecinos que reclaman lotes al municipio.

En ese sentido volvió a expresar su satisfacción por la vuelta de los colectivos y pidió paciencia para ajustar algunos aspectos y demoras en las frecuencias.

Sobre el reclamo de tierras por parte de un grupo de vecinos, aseguró que buscan dar prioridad a quienes llevan años tramitando expedientes y que apelan al diálogo y las acciones que se realizan desde Desarrollo Social.





Gran cantidad de expedientes por lotes

Petrecca remarcó que existen muchos expedientes iniciados por pedidos de lotes y que de momento se lograron resolver hasta el 2011.

“Entendemos la situación de no contar con un techo y desde el primer día estamos acompañando a cientos de familias juninenses que se han acercado a Desarrollo Social para consultar, solicitar un lote o materiales de construcción para hacer su casa. En 2015 nos encontramos sin un banco de tierras, con lotes entregados a más de tres familias, miles de expedientes sin resolver y entregados de manera irregular”, explicó Petrecca.

“Los ordenamos y regularizamos la entrega de lotes, dialogando con las familias y viendo sus necesidades. Hoy la entrega que hemos realizado, que son muchas fueron en función del orden de expedientes. Empezamos a entregar lotes con expedientes iniciados en 2008. Resolvimos hasta 2011”, advirtió.

Hay una gran cantidad de expedientes y una gran demanda de lotes por parte de los vecinos “y se evalúan en función de las necesidades, prioridades, de las profesionales que recorren el sector y hablan con vecinos. Y en función de las urgencias se trabaja. Entendemos que no hemos podido dar una respuesta como nos hubiera gustado porque el municipio no pudo comprar tierras”, explicó.

“Hemos hecho el plan de autoconstrucción del barrio conocido como Los Perejiles, hemos regularizado la situación en distintos barrios. Y ahora estamos construyendo un plan de 25 viviendas, en una primera etapa para seguir con otras 25 en otra etapa. Insisto, esto no alcanza ante la gran necesidad de demanda pero siempre vamos a priorizar el diálogo, escuchar y trabajar en función de priorizar a los vecinos, no podemos por el hecho de usurpar o acampar en una plaza alterar esa prioridad por sobre miles de vecinos que vienen con expedientes iniciados desde hace mucho tiempo”.

En ese sentido aseguró que se continúará dialogando y “escuchando, ayudando a pagar el alquiler, como lo hacemos con muchas familias juninenses desde Desarrollo Social y entregando material, pero el camino no es la usurpación, no es la ilegalidad, no es sentarse en una plaza a reclamar”, aclaró.

Petrecca sugirió: “Aquí hay otros motivos de por medio, se ve en municipios de la provincia, pero eso no quiero mezclarlo porque hay una necesidad, existe. Reconocemos que no damos a basto porque no hay un banco de tierras. Esto no s ha faltado en la gestión pero el camino no es el acampe, la presión, la usurpación. Lamento la situación pero no vamos a cambiar de opinión por respeto a las cientos de familias que vienen pidiendo lotes por expedientes”, puntualizó.

“Vamos a ir mejorando”

Petrecca volvió a destacar la importancia del regreso del transporte público y la recuperación del derecho, además de contar con la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, el pasado lunes: “Fue histórico”, aseguró.

A su vez destacó: “Estamos contentos de ver cómo el vecino aceptó la invitación, los estudiantes, los chicos jovencitos. Por supuesto hay cosas para corregir, no llegamos a una semana, les pedimos paciencia”, dijo.

“Ha habido desperfectos. Vimos demoras de más de 40 minutos y eso ocurre por varios factores: una es la gran cantidad de vecinos que se suben y muchos preguntan al chofer sobre los recorridos, eso demora”, aseguró.

Asimismo, el tránsito también es un factor clave: “En muchos casos los vehículos no le dan el lugar al colectivo, no se respeta el estacionamiento. Pero son cosas que vamos a ir mejorando todos. Estamos haciendo correcciones a la empresa”, destacó.

Al mismo tiempo aseguró que buscarán acelerar la implementación de la aplicación que permita conocer la demora de cada coche en su trayecto para quienes lo esperan en refugios y paradas.

“No hay horarios preestablecidos, si la frecuencia pero estamos trabajando con una aplicación que permitirá ver en qué tiempo llega el colectivo” explicó y agregó: “Es una primera etapa, hay un 30% de la ciudad que no se cubre aún pero queremos que estas tres líneas puedan ser tomadas y no fracase. Pido paciencia, si esto funciona bien vamos a planificar dos líneas más y llegar al 100% de la ciudad”.