Conflicto por la toma de terrenos en Junín: afirman que las personas quieren pagarlos

En el contexto del conflicto por el intento de usurpación del lote fiscal en Marrull y Lugones, desde hace 11 días unas 70 familias que reclaman los terrenos para construir sus casas se encuentran viviendo en la Plaza 25 de Mayo y todas las tardes se movilizan en el centro de Junín.

En la tarde de ayer, Democracia se acercó al corazón de la Ciudad para dialogar con los vecinos, quienes están aguardando una respuesta del Municipio.

“Nosotros en representación de la gente, seguimos por los reclamos de los terrenos para ver si les pueden dar la solución a las personas. Estamos luchando a la par de los que no tiene un techo”, afirmó a este diario Javier Carmona, sentado debajo de un árbol, rodeado de los “sin techo”



“No hay respuestas, pero igual vamos a seguir haciendo el reclamo con la marcha de todos los días hasta que nos atenida alguien y nos dé una respuesta. Hasta ahora dijeron que los terrenos iban a ser destinados para espacios verdes. Pero la realidad es que todo ese barrio tienen los espacios públicos con canchitas”, aclaró.

“Las personas necesitan un lugar para vivir y piden un terreno sin que se los regalen, ya que quieren pagarlo con un plan de pago. No pretenden nada regalado. Si hay posibilidad de generar una fuente de trabajo, también están dispuestos a trabajar”, confirmó.

“Ahora, a raíz de este acampe y protesta, algunos hemos perdido el trabajo. Ahora seguiremos a la par de la gente hasta obtener alguna respuesta. Ahora somos 73 familias que estamos en la plaza. Acá no hay vagos, todos trabajan”, subrayó.

“El Gobierno te exige usurpar para darte”

Por su parte, Andrea González aclaró: “Hoy no se llega a pagar el alquiler. Y si se puede hacerlo, no se come en todo el mes. Acá la gente ya no da más: tienen hijos, no tienen un sueldo fijo, ya que son changarines”.

“La mayoría de estas personas vivían con familias, o amigos, y otros pagaban el alquiler, que dejaron de hacerlo cuando decidieron comprar chapas y tirantes para ir a meterse en los terrenos como hicieron en el barrio Las Chapitas y Los Perejiles”, recordó.

“Hoy el gobierno te exige usurpar para darte, porque a todos lo que lo hicieron les dieron y a nosotros nos mandaron a reprimir: nos golpearon y metieron presos porque somos de los barrios Progreso, San Jorge y La Vaca, de abajo”, exclamó.



“Si ellos dicen que son terrenos inundables, cómo hacen cordones cunetas. Está lleno de casas y está en el medio de todos los barrios”, afirmó.

De acuerdo a lo expuesto, en Gandini 92 tenían que hablar con Marisa Ferrari (secretaria de Desarrollo Social) y Silvia Nanni, (subsecretaria). “Ellas fueron al otro día de la toma (lunes) y nos dijeron que dejáramos los palos para ir hablar y encontrar una solución. Once días después, lo único que recibimos fue represión”, expresó González.

“Nos robaron las chapas, tirantes y todo lo que teníamos. Si hubiesen dejado los elementos se podrían haber construido las casas en otro lugar, pero ahora no tenemos nada. Con lo que uno paga de alquiler, puede comprar los materiales y eso es lo que quiere hacer la gente. Hace más de 20 años que no hacen planes de vivienda para los pobres. Solo lo hacen para los ricos y municipales”, reclamó.

“Ahora estamos en la plaza porque no hay lugar a dónde ir. Tenían para hacerse los ranchos y ahora el municipio les robó los materiales. Nos dijeron que dejemos todo ahí en el terreno para dialogar y que no nos iban a tocar nada. No alcanzó a irse la gente que fue un camión municipal custodiado por la policía y se llevaron todo”, concluyó.