Continúan los reclamos a PAMI por deficiencias en atención

Ayer, integrantes de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados dieron la vuelta N° 67, por la plaza 25 de Mayo, para continuar visibilizando el reclamo de la clase pasiva en general, entre los que se cuentan los afiliados al PAMI.

Heriberto Hernández, presidente de la Multisectorial aseguró que día a día se agrava la situación de los jubilados y pensionados, principalmente en lo que a la atención a la salud se refiere.

“En el hospital, facilitaron un número fijo local para sacar turno que, cuando los jubilados llaman les dan turno, pero para dentro de dos meses”, denunció el dirigente.

Señaló la falta de cobertura para jubilados de PAMI, por parte de médicos especialistas en las consultas ambulatorias, sea en consultorios privados o clínicas, lo que provocaba que muchísimos tuvieran que ir al Hospital para hacerse atender cuando no tenían plata para pagar la consulta.

El presidente de la Multisectorial denunció un hecho gravísimo. Dijo que hay médicos de cabecera que están cobrando la consulta a afiliados a PAMI. “Si el médico hizo un convenio para cobrar una cápita para atender a los jubilados, no veo el motivo de cobrarles al paciente un plus. Si no le conviene, lo tiene que solucionar con el PAMI y no cobrarle al jubilado, que si percibe la mínima, o una jubilación baja, como tienen la gran mayoría, no les alcanza ni para los medicamentos”, afirmó.

“Además de la falta de atención - siguió diciendo el dirigente-, hay jubilados que no pueden comprar todos los medicamentos que necesitan, en el PAMI faltan prótesis, marcapasos, etc. Nosotros no somos los que tenemos que intervenir para que den las cosas a los jubilados. Es el PAMI el que tiene que solucionar los problemas, sin nuestra presencia”.

Más reclamos

“La Multisectorial se formó hace un año y medio, para defender los derechos adquiridos, pero son muchos los problemas, además de todo lo mencionado, están las tarifas, que cuando pedíamos al Municipio el 50 por ciento de descuento para los jubilados, este año las aumentaron un 43 por ciento. Eso es una vergüenza”, señaló Hernández.

El dirigente denuncio que el Banco Central quitó fondos destinados a los jubilados, es decir sacó recursos del Fondo de Garantía, para pagar intereses a Fondo Monetario Internacional. “Nos están quitando lo que nos daba la seguridad que nos pagaran las jubilaciones y la atención de la obra social PAMI, la obra social más rica de Latinoamérica”, apuntó

“También me están diciendo gente del mismo PAMI, que tampoco están cumpliendo con los pagos que tienen que hacer. Es gravísimo que nos estén quitando la plata para cubrir los intereses del Fondo Monetario Internacional y nos está faltando para la salud de los afiliados al PAMI”, concluyó.