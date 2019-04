Comienzan a inscribir a beneficiarios de la tarjeta SUBE en los centros de atención

Autoridades de la Dirección de Movilidad Urbana continúan con los operativos para la personalización de la tarjeta SUBE destinada a los más de 40.000 beneficiarios sociales que hay en la ciudad.

En esta oportunidad, se implementó una instrucción por parte de representantes de Nación Servicios, que estuvo destinada al equipo encargado de la inscripción en las tres Unidades de Gestión Sube (UGS): el Centro Integrador de Tecnología Empresarial (CITE) en Rivadavia 1470, el Palacio Municipal de Rivadavia 16 y el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Av. Alvear y Alberti.





El horario de atención en cada uno de los puntos será de 8.15 a 14.45.

Asimismo, desde dicha área municipal se confeccionó un calendario con los días específicos en los que cada grupo deberá presentarse.

En todos los casos, el beneficiario deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y demás certificados de acuerdo a los parámetros correspondientes.

Las instancias de inscripción al sistema se realizarán de manera semanal y en caso de feriados no se reprogramará el día, sino que pasará para la semana siguiente.

Hoy comenzará la inscripción para jubilados, pensionados, dueños de pensiones no contributivas y jubilados/pensionados del IPS.

Atención de beneficiarios

Natalia Troncoso, titular de la Dirección de Movilidad Urbana del Municipio manifestó: “Estuvimos con gente de Nación Servicios que llevó a cabo una capacitación a las 10 personas que estarán a cargo de la realización de la inscripción a los beneficiarios sociales en los tres puntos que mencionamos oportunamente y que son el CITE, el CIC y el Palacio Municipal”.

Según indicó la titular del área, hoy comenzarán a atender a los beneficiarios.

“Hoy se atenderá únicamente a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas; mientras que el día viernes va a ser el turno de los estudiantes en cualquiera de sus niveles”.

Troncoso también explicó que desde la cartera que dirige “organizamos un cronograma con los días de la semana en el que dividimos al total de beneficiarios para que no vengan todos juntos a realizar el trámite; va a haber un día de atención para cada sector”.

Asimismo, destacó: “los jubilados IPS deben llevar una copia del último recibo de sueldo con su DNI válido y los estudiantes hacer lo propio con la carta o certificado que demuestre que son alumnos regulares de la correspondiente institución educativa a la que concurren; sin dicha documentación, no se puede realizar la gestión. También los chicos que son menores de edad deben concurrir con sus padres o con su tutor aprobado que aparece en el DNI”, soslayó.

El cronograma planificado desde la Dirección de Movilidad incluye a adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y del plan Jefes de Hogar quienes deberán presentarse los días lunes en las UGS en los horarios señalados.

Los martes estarán destinados para Trabajadores Domésticos, Excombatientes de Malvinas y usuarios del plan PROGRESAR.

En tanto, los miércoles serán reservados para Ingreso social por Trabajo, REDLES y personas con discapacidad.

“Se trata de un grupo de beneficiarios muy grande ya que abarca a más de 40.000 personas de un total de 100.000 habitantes que tiene Junín”, indicó Troncoso.

Los jueves se atenderán jubilados y pensionados y el viernes estudiantes

Por último, la funcionaria sostuvo que “esta semana privilegiamos la cuestión de los beneficiarios y la que viene arrancaremos con la parte comercial que refiere a los usuarios comunes; antes del fin de semana vamos a ser más concretos sobre la información al respecto”.