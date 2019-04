Troncoso destacó que los colectivos son hoy "una realidad"

Natalia Troncoso, directora de Movilidad Urbana del Municipio de Junín, en diálogo con Democracia, momentos antes del acto inaugural, mostró su satisfacción por poder transformar el proyecto en realidad.

Tras la referencia a su avanzado embarazo, en un momento especial para la comunidad de Junín y también para su vida, la entrevistada explicó: “Vino todo un combo. La verdad estoy muy contenta de llegar a este día para poder arrancar el inicio del transporte público de la ciudad.

“Esto se va a realizar porque tuvimos todo el apoyo incondicional de la Presidencia de la Nación, el Gobierno provincial y la Intendencia”, destacó.

Nuozzi: “Es difícil, pero no imposible”

Eduardo Nuozzi, ex conductor de colectivos, cuando funcionaban en Junín hace más de 25 años, dijo: “estoy contentísimo, esto es una gran obra del Intendente municipal. Con el apoyo que imagino tiene, va a tener éxito”.

“Esto es un negocio que hace 25 años que está cerrado y hay que rehacerlo. Es difícil pero no imposible”, afirmó el ex colectivero, para luego acotar: “esa es mi opinión, quiera Dios que me equivoque y sea para bien. A mí me encanta el transporte. Anduve muchísimos años, conozco este rubro perfectamente y sé que le va a costar”.

“Como toda cosa nueva no se puede abrir juicio porque todavía no comenzó. Luego vienen las modificaciones que se las va pidiendo el mismo público”, dijo.