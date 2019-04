Los vecinos se expresaron tras volver a subir a los colectivos urbanos en Junín

Pasado el mediodía de ayer, el transporte público urbano volvió a transitar por las calles de Junín.

Desde la parada de Rivadavia y Arias, Democracia subió a un colectivo de la Línea Roja y recorrió la Ciudad junto a los pasajeros que disfrutaron del servicio, que regresó tras 25 años de espera.

El primero en recibir a este diario fue el conductor Jesús, que dijo: “Estoy muy contento. Además, por ser el primer día, la gente lo está utilizando mucho. Por el beneficio de los juninenses, creo que va funcionar muy bien”.

Los vecinos, al ingresar curiosos a la unidad, comenzaron a consultarle al chofer sobre el recorrido, dónde tomarlo para ir al trabajo y cómo llegar hasta sus viviendas.

“Vengo desde calles Arias y Tedín y sinceramente me viene perfecto”, explicó una mujer al bajar en una parada de la zona de Benito de Miguel y General Arenales.

“Los espero mañana”, les decía Jesús desde el mando del vehículo a los pasajeros que descendían en paradas intermedias.

María, que ascendió más adelante, aseguró que “el chofer me avisó que hasta que se adecuen van a tardar entre 30 y 40 minutos cada frecuencia. Quiero que ande, y que funcione bien. Además, averigüé si va a funcionar la SUBE que se usa en capital”.



“Padecí mucho la falta del transporte, ya que vivo en calle Padre Respuela y soy estudiante de la Unnoba. Además me viene óptimo para ir al trabajo. Hoy, un taxi en este trayecto me cuesta 90 pesos. Deseo que ande de diez y que la gente lo use”, remarcó.

Continuando el recorrido, Susana expresó: “Es una alegría volver a subir. Hace mucho que no viajo y siempre lo tomaba en Ruta 188. Ahora estoy probando para ir al centro, donde lo vuelvo a tomar para el regreso”.

Por su parte, otro usuario, Juan Ignacio aclaró: “Lo estoy probando para ir a mi casa en el barrio Nuestra Señora de la Merced. Tengo moto, pero hoy fui al centro en el colectivo para hacer unos trámites”.

“Ahora llegamos a calle Soldado Argentino y termina el recorrido. En la vuelta, luego retomo hacia el Parque Industrial”, se escuchó decir al chofer, que les informó a los pasajeros que habían llegado al Barrio Los Almendros.

“Habitualmente camino desde la zona de los cuarteles a la Plaza 25 de Mayo y ahora me tomé el colectivo”, destacó Sergio, quien se subió desde la primera parada perteneciente al trayecto de vuelta.

Ya en el tramo de vuelta, una estudiante de la Unnoba, que se subió en Juan J. Castelli, indicó: “Me deja en el centro y bien para ir a la Universidad”.

Llegando a la parada de la Escuela 1, Nicanor sostuvo: “Voy al Instituto 20 y tengo que tomar dos líneas. Primero la roja y después la verde. Soy del barrio Padre Respuela y nos viene bien a los vecinos de la zona. Siempre lo hice caminando, pero ahora aprovecho el transporte público. Salí con anticipación, para conocer el tiempo que lleva hacer la combinación”.