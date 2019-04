Testimonios en la calle

Tras el arranque del transporte público, tanto los choferes como los vecinos destacaron que su implementación es útil y muy esperada. En este sentido, muchas personas lo usaron por primera vez, a modo de prueba, para controlar el tiempo que les lleva el viaje desde sus hogares hasta el trabajo o a la escuela para sus hijos.

Leonardo Rojas, chofer de la Línea Verde, contó: "Es algo muy lindo poder brindarle esto a la comunidad. Nos sentimos muy halagados por esto que se ha iniciado y esperamos que la comunidad lo utilice. Nosotros vamos a brindarles nuestra hospitalidad a los que utilicen este servicio”.

Oscar Martínez, vecino, dijo: "Subí al micro para conocer cómo es el recorrido. Me parece muy lindo y es algo que esperaba para dejar la moto. Además, para una persona grande como yo es muy útil. Lo voy a utilizar seguido y ojalá que todos lo podamos cuidar". Jonathan Velasco, otro vecino, afirmó: "Ahora me voy a La Plata y Arias y me tomo el colectivo Rojo. Esto me servirá para traer a mi nene a la escuela".