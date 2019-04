Con Macri y Vidal se pone en marcha el transporte público en la Ciudad

Como fuera anunciado por el intendente Pablo Petrecca en la pasada apertura de sesiones del Concejo Deliberante, hoy se pondrá en marcha el transporte público en Junín, cuyas unidades fueron presentadas oficialmente el 23 de marzo en la plaza Veteranos de Malvinas.

A partir de hoy, los doce micros comenzarán a brindar el servicio, con tres líneas que realizarán sus recorridos, cubriendo alrededor de un 70% de la Ciudad.

El servicio del transporte público comenzará a prestarse desde las 12, pero previo a ello, a las 10, se desarrollará un acto oficial que contará con la presencia del Presidente de la Nación Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, junto a funcionarios del Ministerio de Transporte.

El acto se realizará en la Agencia de Seguridad Vial, ubicada en Primera Junta y Chaco, donde se espera que el Presidente y la Gobernadora brinden sendos discursos junto al Intendente de Junín.

Tras ello, los tres emprendarán un recorrido inaugural del servicio de colectivos, que vuelve a funcionar tras más de 25 años.

Abril con servicio gratuito

Cabe recordar que durante abril el boleto será gratuito para todos los pasajeros y a partir de mayo será necesario utilizar la tarjeta SUBE.

Si bien se buscará que el boleto ronde los 20 pesos, aún no se definió el valor pero sí que habrá descuentos para muchos sectores como jubilados y pensionados, ex combatientes, trabajadoras domésticas, beneficiarios de Asignación universal, Asignación por embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo Social y Pensiones no contributivas, quienes abonarán con un 55% de descuento.

Los estudiantes y discapacitados viajarán de manera gratuita.

Recorridos, horarios y frecuencias

La línea Azul será la más extensa con 21 kilómetros (ida y vuelta) y 52 paradas. Con un trazado circular, recorrerá la zona del cementerio del Oeste, Intendente de la Sota, barrio Belgrano y zona centro por Bauman (casi desde la Ruta Nacional 188), Javier Muñiz, San Martín, Primera Junta, Libertad.

El Rojo (noreste a suroeste) tendrá 20.8 kilómetros y 51 paradas. Irá desde el Parque Industrial por Alvear, avenida República, Arias, Benito de Miguel y Soldado Argentino.

El Verde (de norte a sur) recorrerá 10.8 kilómetros (de ida y vuelta) con 34 paradas. Cruzará por Rivadavia (y Belgrano) desde Clínica La Pequeña Familia, ruta 188, Rivadavia y Belgrano hasta Villa del Parque.

Según se informó, el servicio de transporte urbano funcionará desde las 5.30 hasta las 22.30 y la frecuencia será entre 15 y 20 minutos de lunes a viernes. Los sábados, domingos y feriados, de 30 minutos.

Refugios

De acuerdo al esquema de recorridos, los refugios de la línea Roja se encuentran en Benito de Miguel y Don Bosco; Benito de Miguel y Comandante Acha; Plaza 25 de Mayo; Lebensohn y Ramón Falcón; La Plata y Trabajadores Argentinos; Av. República y Córdoba; Av. Alvear y Alberti; Benito de Miguel y José Hernández y Benito de Miguel y San Juan.

Los de la línea Verde: Álvarez Rodríguez y Aconcagua; Rivadavia y 25 de Mayo; Unnoba ( sede Rivadavia); Rivadavia y Cichero; Clínica La Pequeña Familia; Rivadavia y Lugones; Plaza Alem; Plaza 25 de Mayo y Álvarez Rodríguez y Zapiola.

Los refugios de la línea Azul: Pastor Bauman y Cte. Seguí; Bolívar y Chile; San Martín y Almafuerte; San Martín y Belgrano; San Martín y Quintana; San Martín y Escribano; San Martín y Derqui; Primera Junta y Pasteur; Unnoba (ex hospital Ferroviario); Libertad y Cabrera; Libertad y Sáenz Peña; Hospital Abraham Piñeyro; De la Sota y Arquímedes; Libertad y Sáenz Peña y San Martín y Tedín.

Servicio inclusivo

Desde el área de Movilidad, destacaron que los micros están preparados para que personas con discapacidad motriz puedan acceder.

“Todos tienen el sistema de accesibilidad para personas con discapacidad. Cuando se presenta algún pasajero con discapacidad para subir, el piso del colectivo baja y puede acceder. Esto es muy importante. Siempre, desde el área de Movilidad, queremos ser inclusivos y sabemos que es una de las mayores demandas de la ciudad”, afirmó la titular del área Natalia Troncoso.