Debate político por el rumbo de la ciudad

¿Cómo ven la gestión local y el rumbo de la ciudad?

-Juan Manuel Sequeira: cada día que pasa, esto va en consonancia con lo que pasa a nivel nacional, nadie puede dudar de las obras importantes que se hicieron en Junín, el regreso de los colectivos, pero todo eso no impacta como hubiese impactado en otro momento, nada más y nada menos que por lo que nosotros denominamos la heladera, que tiene una consistencia tan fuerte, como consecuencia de lo que pasa con la economía, que no tiene la fortaleza que debería tener. Y también es ahí donde vemos una fuerte falencia en lo local, que al no tener el municipio un plan propio, se va a romper el mito de la bonanza por el alineamiento local, provincial y nacional; el alineamiento que hay que tener es que con el ciudadano, con el vecino de Junín. Más del 50% de los consultados en Junín plantea el problema de la falta de empleo, y el intendente Petrecca obvió en su discurso en el Concejo el tema empleo.

-Carlos Mansur: el elector va a poner todo en la balanza, la gestión y las obras son indiscutibles, como dijo Juan, están hechas, se pueden ver, se prometieron y se hicieron. El problema de coyuntura nacional no lo puede solucionar el intendente, puedo colaborar, intentar cosas nuevas, pero no puede solucionar los problemas económicos que tenemos a nivel nacional. Creo que la gestión, tengo unos cuantos años, y nunca vi la cantidad de cosas nuevas que veo en Junín, cómo se está trabajando, no quedó en la promesa, las obras se empiezan y se terminan, por supuesto que falta y que hay mejorar muchos aspectos, pero pasaron solo tres años. En lo local se han implementado reducciones y beneficios en las tasas, en lo que es el transporte público va a haber un montón de beneficiarios que van a tener descuento o que no van a pagar nada, como los estudiantes, desde la gestión municipal se hace todo lo posible.

-¿Mansur, cree que el radicalismo debería haber tenido un rol más preponderante dentro de Cambiemos?

-Mansur: El radicalismo no se equivocó, el radicalismo tendía a desaparecer y hoy está creciendo dentro de Cambiemos, el radicalismo solo, hoy, no representa nada. El radicalismo es crítico, lo ha sido Cornejo al cuestionar los aumentos, siempre hemos sido críticos y obviamente que tiene que ser escuchado porque la principal estructura que tiene Cambiemos es el radicalismo.

-Sequeira, ¿coincide con Mansur en esto de que el municipio no puede hacerse cargo de temas nacionales, como la economía?

-Sequeira: me siento dolorido y lastimado por lo que nos está pasando a los juninenses cuando transitamos la plaza 25 de Mayo, vemos que hay un montón de familias sin un lugar donde vivir, que son del Cuadrante Noroeste, donde el municipio hizo el esfuerzo mayor, cómo no se hizo un relevamiento social sobre la falta de vivienda, me parece es la muestra de lo que está sucediendo, no podemos permitir que la gente esté más de 24 horas durmiendo en la plaza, sin encontrar una solución, la única solución que se les dio fue la represión. No hay un plan para los vecinos.