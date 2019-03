Intervienen lotes abandonados en el barrio El Picaflor y en distintos sectores

Como respuesta a las solicitudes planteadas por los vecinos del lugar, equipos de Zoonosis y de Control Ciudadano tuvieron acceso a un terreno descuidado para dar inicio a los operativos de desratización, limpieza y desmalezamiento. Las tareas municipales continuarán en distintos lugares de la ciudad, con el propósito fundamental de bregar por la salud pública y la seguridad comunitaria.

“Pedimos a los vecinos propietarios de bienes que se hagan cargo de la limpieza de los mismos porque se trata de una cuestión que nos compromete a todos”, afirmó Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno.

Luego de constatar el estado de abandono avanzado del inmueble, comenzaron las tareas de desratización, con el fin de evitar que los roedores presentes se expandan por el vecindario y así poder continuar con la limpieza. Se trata de trabajos encuadrados normativamente en el decreto N° 768 que posibilita la intervención municipal en terrenos particulares por razones de seguridad y salubridad pública, con previa notificación al propietario o heredero. Asimismo, cabe recordar que, como sucede en estos casos, el costo final de los operativos realizados será cargado a cuenta del dueño del lote en cuestión.

Al respecto de las tareas implementadas, De Miguel manifestó: “Esta ha sido la respuesta que el intendente Pablo Petrecca ha decidido llevar adelante por pedido de la sociedad de fomento de este barrio y de la Federación de Sociedades de Fomento, quienes están trabajando mucho con todo el Ejecutivo en esta problemática que tiene la ciudad y que se acarrea desde enero con fuertes reclamos al 147 municipal. También forma parte de todo el trabajo de control que lleva adelante el subsecretario, Mario Olmedo, a través de los equipos de Inspección General”.

Seguridad y salubridad

“Tenemos casos de terrenos baldíos a los cuales también acudimos a ponerlos en condiciones, ante la falta de respuesta de quienes son titulares dominiales de esos inmuebles. La realidad es que estos trabajos responden a cuestiones de seguridad, salubridad y conservación de los inmuebles de la ciudad de Junín”, expresó la funcionaria y añadió que “por supuesto es una cuestión de salud pública y de protección de los vecinos de los barrios, en este caso de El Picaflor, quienes nos hicieron llegar los pedidos para desmalezar y desratizar este lugar”.

“Petrecca nos ha pedido expresamente que nos ocupemos de esto y por eso llevamos adelante los trabajos con el respaldo que las normas establecen, con el único objetivo de dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de Junín”, señaló.

Seguidamente, la Dra. De Miguel hizo una solicitud y un llamado a la concientización por parte de todos los ciudadanos: “Les pedimos encarecidamente que se hagan responsables de los bienes o inmuebles que tienen a su cargo, aunque no vivan en el lugar. Tienen que entender que esto responde a un tema de salud pública que es muy delicado y es imprescindible que mantengan sus lotes como debe ser porque eso habla de ser un buen vecino”.

En concordancia con lo expuesto por la doctora, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano dijo que “esto forma parte de varios reclamos que nos han hecho llegar los vecinos de distintos barrios debido a la irresponsabilidad de los titulares de las viviendas, como en este caso, o también porque los herederos no se hacen cargo ante la ausencia del propietario”. Luego destacó que “este tipo de operativos comprende no solamente Bromatología e Inspección General, sino también muchas otras áreas del Ejecutivo como Espacios Públicos cuyos equipos han intervenido en este lugar. Esto es una tarea en conjunto con la que buscamos dar respuesta a los vecinos y por pedido del Intendente de hacernos cargos de las casas abandonadas o terrenos baldíos, dentro del límite de acción que nos permiten las normas legales”.