Mantener el auto en Junín cuesta un 39% del sueldo de un empleado de comercio

Nafta, estacionamiento, seguro, patente y mantenimiento general suman una pesada mochila para la economía familiar a la hora de mantener un auto, sobre todo en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una elevada inflación, las cuales tornan los bolsillos cada vez más ajustados.

En efecto, según un relevamiento realizado por Democracia mantener un auto (se tomó como referencia un vehículo naftero) ya ronda los 9 mil pesos mensuales. Es que el costo de mantener un vehículo se incrementó en el último año un 51%, según el último informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Por ejemplo, tener un vehículo se volvió uno de los gastos más difíciles de sostener para muchas personas. Los costos se fueron incrementando desde el año pasado, al mismo tiempo que subieron más de 90% los valores de las unidades, situación provocada por la inflación y la devaluación que impactó en los precios finales.

Para realizar el cálculo de lo que sale mantener un auto se tomaron como referencia algunos modelos del segmento de entrada de gama más vendidos, como es el caso de un Volkswagen Gol Trendline, que tiene un precio de $ 579.000; un Toyota Etios XLS hatch, el segundo en equipamiento de la gama, que sale $ 563.600; y un Chevrolet Onix, que tiene un precio de $ 564.900 (existe una versión más barata que es la Joy).

En cuanto a los gastos que todo propietario de un vehículo debe afrontar se incluye seguro, patente, nafta y mantenimiento general, además de otros que no son obligatorios, pero que cada vez más son más necesarios como una cochera, cambio de aceite y filtros, y uno o dos lavados por mes.

De esta manera, en general, se calcula que una persona que utiliza su auto diariamente hace al año un promedio de 15.000 kilómetros: esto implica 1250 kilómetros al mes y un promedio de 40 kilómetros por día.

Para un auto de estas características, que gasta entre 8,5 y 10 litros cada 100 kilómetros (es decir 9,3 litros promedio), teniendo en cuenta que el litro de nafta súper cuesta $ 42.24, se necesitará un promedio de $ 4.500 por mes solo de combustible.

Con respecto al seguro, en tanto, se tomó como referencia una cobertura de tercero completo con granizo (contra todo riesgo), el cual según un comparador de aseguradoras arroja un precio promedio de $ 2000 mensuales. La patente, otro gasto fijo, asciende a $ 4000 mil bimestrales.

En cuanto al seguro siempre está la posibilidad de contratar uno más económicos, como por ejemplo el que incluye únicamente responsabilidad civil y arranca en $ 1000, pero son pocas las personas que cuentan solo con esa cobertura.

Entre los gastos extra, también se debe tener en cuenta, en el caso de los rodados cero kilómetro, el mantenimiento (Service) programado cada 15.000 o 10.000 kilómetros, según la marca y el modelo, que puede llegar a costar alrededor de 10 mil pesos. Es decir, $ 833,3 dividido en los doce meses del año.

Asimismo, aquellas familias que no cuenten con garaje en su domicilio y no quieran dejar el vehículo estacionado en la calle, deberán pensar en otro gasto adicional: el del alquiler de una cochera, que en la zona céntrica de nuestra ciudad ronda los $ 1500 promedio (en zonas más alejadas se consiguen por mil pesos mensuales).

Si bien no es una necesidad, y muchos propietarios optan por lavarlo en casa, quienes quieran llevar el auto a lavar deberán desembolsar –con dos lavados mensuales- al menos $ 600, entre los más económicos.

El cambio de aceite y filtros, recomendado cada diez mil kilómetros, cuesta unos 5000 pesos (se calculan, por ejemplo para un Bora modelo 2008, 4 mil pesos de materiales y mil de mano de obra). La división por doce meses arroja $ 416 mensuales.

La sumatoria total no incluyó la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que sale unos 811 pesos (vigente) y, si está vencida, 876 pesos. Tampoco el costo del estacionamiento medido en la zona céntrica o gastos adicionales como cambio de cubiertas o arreglos mecánicos o de chapa y pintura, que llevarían la cuenta a cifras mucho más elevadas.

Fuertes subas de la canasta automotor

Los economistas de las UNDAV señalaron que la devaluación económica que se vive en el país generó en la industria automotriz “un aumento de precios considerable en las unidades que se comercializan en el mercado local” así como también en “todo el conjunto de rubros que hacen al mantenimiento de los vehículos, que siguen verificando importantes correcciones de precios en los últimos meses”.

Por otra parte, el informe analiza que "en contextos de fatigadas finanzas familiares, estos aumentos no hacen más que carcomer los ingresos excedentes después del consumo de productos y servicios de primera necesidad”.

En el detalle, se tienen algunos aumentos muy considerables: por caso, el peaje en zonas urbanas llegó a aumentar hasta un 63,5%; mientras que el alza en el combustible fue del 56,9% acumulado anual; y, por debajo de la inflación general, se tienen aumentos en la VTV del 43%; y en el estacionamiento del 37,1%.

Para poder realizar el modelo de relevamiento, se tuvieron que tomar tres tipos de vehículos, de consumo característico en distintos segmentos socioeconómicos: así, en 2018, el aumento anual promedio en el costo de mantener un auto de gama baja fue de 51%, uno de gama media, de 48,6%, mientras que para la gama alta del 47,3%.

Asimismo, el estudio terminó evaluando que "estas subas, que en promedio superan al aumento del nivel general de precios, son el reflejo de la caída de poder adquisitivo de los salarios”.

En promedio, el costo de la canasta automotor se incrementó un 48,6% en el último año y acumula una suba de 224% desde 2016.

También se remarcó que en lo que respecta los incrementos de los costos, tienen un correlato directo en lo que son los precios de las unidades 0Km, donde el indicador de precios que elabora el Ministerio de Producción y Trabajo marca una suba del 81,6% en el último año, la cual trepa al 115% para el último bienio y al 185% en relación a diciembre del año 2015.

Si se observa el tipo de escenario plasmado, la industria transita un contexto de merma en su nivel de actividad: caen las exportaciones, la producción consolidó en enero su quinta caída consecutiva, hace 8 meses que bajan los patentamientos y las ventas a concesionarios ya acumulan 9 meses de rojo consecutivo.

Por otra parte, si se va directamente a los números, el año pasado cerró con una caída en las ventas del año del 10,9% y 2019 comenzó con una merma de patentamientos superior al 50%.

Asimismo, el informe de la Universidad de Avellaneda señala que "el sector automotriz viene siendo uno de los más afectados por la devaluación, los aumentos en los costos productivos, el crédito caro y el achicamiento del mercado interno".