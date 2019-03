Evita: Solicitan que les instalen las luminarias que les prometieron

Para los vecinos del barrio Evita la plaza es, desde siempre, el centro neurálgico de este sector. Se trata de una amplia área de cuatro manzanas que es aprovechada diariamente por numerosas familias y niños. Principalmente los fines de semana.

Sin embargo, ya desde hacía varios meses, este espacio de encuentro y esparcimiento había sido prácticamente cooptado. “Últimamente había problemas con una pandilla que venía al barrio, rompían todo, se agarraban a palazos y botellazos, hasta rompieron vidrios de alguna casa, y una plaza que era muy concurrida, de repente se convirtió en un desierto”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón.

Según dice, “lo que colmó el vaso” fue un hecho en particular: “Cuando tiraron a una mujer embarazada de una moto para robarle un bolso, hija de un reconocido vecino y muy querido acá”.

A raíz de este hecho, los vecinos pidieron una reunión con las autoridades policiales y del área de Seguridad del municipio, encuentro que se llevó a cabo y tuvo una gran asistencia. “La gente no participa mucho, pero esa vez estuvo muy movilizada –agrega Falcón–, y en ese momento se le planteó lo que estaba pasando al director de Seguridad, Luis Chami, y a partir de entonces se puso una custodia en la plaza y mejoró mucho el tema. Hay presencia policial todo el día y, además, recorren otros sectores del barrio”.

Esta medida dejó conforme a los lugareños. Y si bien, cada tanto, este grupo –que es de otro barrio– vuelve al lugar, cuando eso sucede, la policía lo saca.

“Gracias a eso volvió la gente a la plaza, que había dejado de ir, y este fin de semana estuvo colmada. Estos muchachos habían tomado el lugar como una zona liberada”, asevera Falcón.

Mejoras en la plaza

Una de las demandas más reiteradas de los residentes del barrio Evita es el recambio de luces en la plaza.

“Cada vez que me encuentro con el intendente, Pablo Petrecca, le recuerdo que nos debe las nueve luminarias Led que nos prometió para colocar en la plaza”, señala el presidente de la sociedad de fomento, que considera esta demanda como “muy necesaria”.

En referencia al alumbrado público en el resto del barrio, los fomentistas sostienen que es cierto que son farolas que tienen muchos años, “pero cambiar eso es muy costoso”.

En tanto, otro sector de la plaza sobre el que se está trabajando es el del busto de Eva Duarte que está allí emplazado. Este monumento fue quemado y vandalizado a principios de año y el municipio ya realizó las tareas de revoque y los arreglos necesarios. “Ahora faltaría terminar con la pintura, yo ya le di una mano y resta darle la otra”, puntualiza Falcón.

Tránsito

El barrio Evita tiene una característica muy particular que hace que su diseño sea único en la ciudad: es el trazado de sus arterias que, además de ser muy angostas, varias de ellas son sinuosas y todas de doble mano.

Esto hace que, más allá de lo pintoresco, este sector tenga inconvenientes con el tránsito, ya que los cruces de calles tienen poca visibilidad y los vehículos circulan en uno y otro sentido.

Falcón asegura que el intendente le dijo que “en algún momento, algunas arterias van a ser de una sola mano”, para ordenar el paso de autos y motos. Pero esta decisión todavía no se tomó.

En relación al tránsito hay que decir que el municipio colocó reductores de velocidad, aunque los residentes de esta zona creen que hace falta intervenir sobre dos esquinas: una es Venini y Fleming, y otra es Pringles y Fleming. Esta última esquina resulta un lugar clave, ya que hace poco se registró el sexto accidente allí. “En el último, un auto se subió a la plaza, donde también estamos reclamando por un moderador”, explica Falcón que cree conveniente la instalación de un moderador.

En cuanto al reductor de Fleming y Venini, advierten que está “mal ubicado”, porque debería estar antes del colegio. “En el lugar que está ahora no cumple su función”, concluye el presidente de la entidad barrial.