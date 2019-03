Se reanudarán hoy los trabajos en la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín

“Acaba de aparecer la orden de compra que esperábamos desde diciembre, por los dos vagones, así que mañana (por hoy) reanudamos las tareas y seguimos reclamando por más trabajo.” Así lo confirmó el presidente de la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (Coottaj), Pedro Rodríguez, en diálogo con Democracia, luego del conflicto por la falta de trabajo, las suspensiones de trabajadores y el riesgo de la pérdida de cincuenta fuentes laborales.

En paralelo, desde el ministerio de Transporte de Nación y la Municipalidad de Junín se informó que “por gestión conjunta del intendente Pablo Petrecca y el presidente de Trenes Argentinos Cargas (ex Belgrano Cargas), Ezequiel Lemos, en la actualidad se está procesando la ampliación por la reparación de dos vagones por $ 900.000 para la Coottaj, que en la práctica significa más trabajo que ingresará a la cooperativa en las próximas semanas”.

Pero Rodríguez relativizó el anuncio oficial. “Tiene un porcentaje de verdad, pero no es del todo cierto, esos dos vagones de los que tanto se habla ya están en la cooperativa y están contemplados en el pliego de licitación de los ocho que entregamos en diciembre”, afirmó el titular de la cooperativa ferroviaria.

Y amplió: “Cuando Belgrano Cargas nos dio en agosto el pliego, estaba contemplado que si el trabajo se terminaba en tiempo y forma –nosotros lo terminamos treinta días antes-, la empresa podía tomar la decisión de darnos dos vagones más, por lo que no es gestión de Petrecca, esos vagones ya están acá, los pedí en diciembre, pero está bien, que se anoten un poroto”.

Estas reparaciones que vamos hacer nos permiten respirar hasta que las terminemos y la vamos a seguir peleando, afirmó Pedro Rodríguez, titular de la Coottaj.

“Lo que sí está atrasada es la orden de compra de esos dos vagones, que implica esa cantidad de dinero, un poco menos, y es lo que veníamos reclamando hace tiempo, que nos mandaran la orden de compra, porque esos vagones están procesados en un cincuenta por ciento, nos falta el otro cincuenta por ciento que no lo hicimos porque no tenemos más plata para comprar los materiales. Saliendo la orden de compra ya es distinto, porque si lo terminás en 30 o 45 días, podés cobrar, pero es así, el trabajo está desde hace dos meses acá adentro”, explicó.

“Ese mismo pliego dice que se puede repetir tres veces la misma operación, terminamos los ocho primeros, después Belgrano Cargas te puede dar dos más, y luego otros dos, entonces se repite tres veces la misma operación. Hasta ahora hay una sola repetida, cuando terminemos estos dos, voy a insistir por los otros dos que restan”, indicó Rodríguez.

“Me comuniqué con Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas y me dijo que estaba a disposición nuestra y me confirmó la orden que salió ahora para reparar los vagones que tenemos en los talleres”, afirmó.

“Después le expresé que sigamos en contacto para que nos siga llegando más material rodante para repararlo en la Cooperativa. En este sentido, me dijo que está viendo la manera para que nos llegue más trabajo a Junín”.

“Estas reparaciones que vamos hacer nos permiten respirar hasta que las terminemos y la vamos a seguir peleando. Hoy por hoy tenemos este compromiso y la idea es finalizarlo lo antes posible”.

“Quiero agradecer a todos los juninenses, y a los medios que colaboraron en toda esta cuestión”



Comunicado del municipio

Desde el municipio señalaron que “además, desde 2015 hasta la actualidad, por gestión de Petrecca y la buena predisposición de Trenes Argentinos Cargas, la Coottaj trabajó en la reparación de 30 vagones carboneros y cerealeros por un monto total de $ 21 millones, acompañando al crecimiento de la línea San Martín. Recordemos que durante esta gestión los trabajos se realizan por medio de licitaciones públicas y transparentes”.

“En 2019, la Coottaj participó en tres procesos de las cuatro licitaciones realizadas. Allí no tuvo las mejores ofertas y la adjudicación fue, según lo que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, al proveedor con el precio más competitivo. Estuvieron +3%, +94% y +14% por encima de la oferta de la empresa ganadora”, señalaron desde el municipio.

Y añadieron: “Además, el año pasado la empresa EDEN le bonificó la tarifa por gestiones del Gobierno de Junín. Y desde septiembre la cooperativa abona la potencia sólo si se pone en marcha. Es decir, si no utiliza las máquinas, no paga”.

“En el período que va desde 2015 hasta principios de 2018, la relación entre el Gobierno de Junín y la Coottaj fue excelente. El intendente Petrecca visitó en varias oportunidades el predio y charló con los cooperativistas, además de realizar las gestiones mencionadas. Tiempo atrás, Pedro Rodríguez manifestó que Pablo Petrecca es el único intendente que escuchó e hizo gestiones para la cooperativa”, señalaron.

“Desde 2018, y en función de declaraciones realizadas de manera negativa por parte de su presidente, Pedro Rodríguez, el intendente Petrecca convocó en dos oportunidades a reuniones en el despacho. En la primera el propio Rodríguez suspendió la reunión y en la segunda, el 6 de marzo de 2018, envió a dos representantes”, afirmaron.