Tensión y desalojo en otro intento de usurpación: hubo cuatro detenidos

Unuevo intento de usurpación generó ayer momentos de nerviosismo y tensión, cuando medio centenar de personas comenzó a ocupar los terrenos situados en la zona de Marrul y Lugones, en Junín, y la policía procedió al desalojo, con el saldo de cuatro detenidos, de los cuales al cierre de esta edición habían sido liberados tres y hoy sería dejado en libertad el cuarto, que tuvo una refriega con los agentes del orden, informaron fuentes policiales a Democracia.

Desde las áreas de Desarrollo Social y Legal y Técnica de la Municipalidad de Junín aseguraron que a todas estas familias "se las convocó al diálogo y solo pocas se acercaron a hacerlo".

En este sentido, Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social, afirmó: "Esta situación de usurpación comenzó a generarse el domingo último, cuando un grupo de personas intentó ingresar a un predio público, que tiene otro destino y no para hacer viviendas porque se trata de un terreno inundable”.

Y agregaron que “en la gestión anterior se entregaron terrenos en otra zona que también se inundaba, y por eso hubo que hacer obras para que el agua que derivaba en ese lugar ahora vaya para este terreno que se quiere usurpar, por ende, este terreno nunca podrá utilizarse para viviendas".

"Desde ese mismo domingo planteamos desde el Municipio la instancia del diálogo con estas personas, para atender a cada uno y su situación particular. Algunos se presentaron a nuestra oficina el lunes por la mañana y a otros, que no asistieron, los convocamos para este martes. La verdad es que se acercaron muy pocos, los que vinieron, vinieron a dialogar y buscar alternativas y es gente que entendió que en ese terreno no se pueden ubicar", agregó.

Ferrari: “Son personas que tienen donde estar”

Ferrari también aclaró que "esta situación no sucede después de que haya explotado una fábrica y que 50 familias hayan quedado en la calle porque la explosión derrumbó sus casas, son personas que tienen donde estar, algunos pueden estar alquilando y se les puede complicar como a tantos otros vecinos de la ciudad, muchos de lo que intentan usurpar tienen viviendas, son titulares de programas sociales y el tema es si se quiere dialogar para resolver las cuestiones o seguir con el conflicto porque los intereses son otros".

"Ahora vemos que se expone a los chicos, nenes que estuvieron ahí toda la noche, por eso creo que esta no es la manera de reivindicar un justo derecho. Hoy, de hecho, muchas familias nos dijeron, con mucho dolor, que los asombraba que no hayan venido muchos a dialogar con nosotros, inclusive, a muchas familias las llamaron por teléfono y se fueron sin esperar ser atendidas. Queremos dejar en claro que la instancia del diálogo está siempre abierta para trabajar como corresponde".

Por último, Ferrari indicó que "hay mucha gente esperando desde hace mucho tiempo. En estos momentos desde nuestra Secretaría estamos dando respuestas a familias que esperan desde 2008, 2009 y 2010, personas que fueron dejados de lado porque en ese momento el criterio era otro. Muchos atraviesan hoy una situación compleja y ninguno intenta conseguir algo usurpando, cortando calles o quemando asfalto recientemente hecho, esa no es la manera, el camino es el diálogo y para eso los estamos esperando".

“Esta gestión no hace politiquería”

Por su parte, Adrian Feldman, secretario Legal y Técnico del municipio, afirmó: "Cuando se llega a una instancia judicial, de tipo penal como en este caso, uno siente un gran dolor al tener que actuar. Cuando se deja de lado lo social y se pasa a lo legal, porque la usurpación está tipificada como un delito por el Código Penal, por eso actuó la fiscalía de turno, a cargo de Vanina Lisazo, quien ordenó a las fuerzas policiales evitar que ese terreno sea usurpado y si la fiscal o la policía no actúan, son ellos los que están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos".

"Indudablemente esta gestión no hace politiquería con los desposeídos, se trata de ayudarlos", remarcó Feldman.