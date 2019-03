Sin repunte: el consumo volvió a caer y el comercio continúa complicado

Las nuevas cifras sobre la caída del consumo, informadas por el Indec vuelven a mostrar la tendencia negativa que ya se volvió una constante y preocupa a los comercios.

Sin dudas, uno de los motores de la actividad económica, el consumo volvió a caer fuerte en enero, tras registrar las ventas en supermercados una baja del 10,5% respecto de igual mes de 2018 y un derrumbe del 15,1% en centros comerciales.

De acuerdo con las cifras oficiales aportadas por el Indec, las ventas en supermercados y centros de compras acumularon siete meses consecutivos de contracción y otro fenómeno detectado es que la gente opta por financiarse para comprar alimentos y artículos de primera necesidad.

En nuestra ciudad, desde la Sociedad de Comercio e Industria, su presidente Raúl Parejas, remarcó que el sector pyme sufre la baja del consumo, “desde abril de 2018”, y que la realidad local no es más que un reflejo de la que se da en el país.





Un año en baja

La caída de las ventas en supermercados y centros comerciales que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina para el mes de enero no hace más que poner en números concretos una realidad negativa que no para de crecer.

La necesidad de ajustar gastos y que generó una gran baja en las ventas son una realidad concreta y los comerciantes hoy deben buscar herramientas que permitan sobrellevar la crisis.

“En los últimos meses hubo comercios que cerraron y otros se fueron del centro y se trasladaron en los alrededores, a la periferia, esto se viene viendo desde hace tiempo”, explicó Parejas.

“Hoy pagar un alquiler y tener dos o tres empleados es difícil para las pymes. No hubo ninguna variante para bien y la baja del consumo viene desde abril de 2018. Y no mejora. El panorama en Junín está como en toda la Argentina” estimó.

Una de las herramientas del comerciante, según el presidente de Comercio e Industria “es la creatividad del comerciante, trabajar un poco más, como en el festejo del mes de la mujer que realizamos, con premios a los clientes, que impulsan las ventas un poco”.

Según Parejas, además, “se ha formado una subcomisión que está trabajando día a día para ir implementando eventos en cada mes. Hoy habrá una reunión para redondear el cierre del mes de la mujer para el sábado y para ver los proyectos de cara a los próximos meses, para tratar de reflotar un poco las ventas. Esto, con distintas entidades y el municipio”, adelantó.

Menos ventas, menos recaudación

Las ventas por cantidades físicas de productos iniciaron el año con una fuerte caída, tanto en la facturación a precios constantes respecto del mes anterior y también a valores corrientes.

Las mediciones indican que no solo existe una menor venta de productos sino también una caída en la recaudación.

En supermercados, las ventas con tarjetas de créditos aumentaron en enero un 44,3% y en los centros mayoristas un 54,7%, en forma interanual, lo que indica que cada vez más los consumidores recurren a la financiación para acceder a productos esenciales como alimentos y vestimenta.

En los supermercados y centros mayoristas, el 80% de las ventas correspondió a alimentos, bebidas, artículos de almacén y verdulería.

El 35,7% de las ventas en los supermercados en enero pasado se realizaron con tarjetas de crédito; otro 35,2% fueron concretados en efectivo, mientras que el 25,7% restante con débito.

A precios corrientes, es decir midiendo el impacto de la inflación de precios, las ventas en los supermercados alcanzaron a 45.485 millones de pesos, un 40% más que en enero del año anterior y de ese total 16.238 millones se realizaron mediante tarjetas de crédito.

Compras online

Las compras por el sistema online de Internet representaron en enero pasado entre el 1,5% y el 2% de las ventas totales de los centros mayoristas y los supermercados.

En los centros de compras, durante enero pasado, las ventas a precios corrientes totalizaron 5.965 millones de pesos y mejoraron solamente un 25% respecto de los 4.773 millones del mismo período del año anterior.