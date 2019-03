Mayor seguridad: el campo reclama una ley de Patrullas Rurales

Siguiendo la política gremial de Carbap, la dirigencia de la Sociedad Rural se reunió con los responsables regionales y zonales de la Patrulla Rural debido a la necesidad de que esas fuerzas policiales sean orgánicas y su funcionamiento esté regido por Ley.

De esta manera se busca que tengan su propio presupuesto, además de personal suficiente y no tengan que depender de la buena voluntad de las comunas e instituciones gremiales, principalmente las sociedades rurales, ligadas al sector.

“La realidad de hoy es compleja, a pesar de la buena voluntad que demuestran los integrantes de la fuerza. No cuentan con suficientes móviles ni personal como para atender todos los cuarteles de los partidos bonaerenses y esta situación se trata de salvar con los convenios que los municipios firman con Patrulla Rural para supervisar las zonas o cuarteles completos que a la fuerza le es imposible vigilar”, explicaron desde la entidad.

“Con la legislación que se pretende, también habría organización. Hoy en día hay Cuarteles -dentro del mismo Partido- cuya seguridad y vigilancia depende de la Patrulla y otros no, sino de destacamentos. Esta falta de precisión de jurisdicciones atenta contra el orden necesario para prevenir y combatir el delito”, destacaron.

“Es tan grave la situación -suplida desde los municipios bonaerenses y desde las sociedades rurales- que la realidad que viven hoy las Patrullas Rurales se basa en presupuestos que datan del año 2015, lo que habla a las claras de la imposibilidad material de hacer frente a toda acción preventiva en la amplia zona rural que tienen asignada”, aseguraron.

El presidente de la SRJ, Gustavo Frederking adelantó el proyecto en el que están trabajando junto con la Municipalidad de Junín, sobre la denominación de los caminos rurales y la inscripción que cada productor, voluntariamente, hará de su tranquera o acceso directo a la explotación con la posibilidad de buscar y encontrar el lugar en forma inmediata, a través de GPS.

Sobre estas cuestiones de facilitar la tarea de prevención de delitos rurales, se les informó a los responsables de la Patrulla Rural presentes, la solicitud que se hizo al municipio para dotar a los principales caminos de la red vial del partido, de cámaras de vigilancia, lo que ayudaría a detectar presencias y movimientos sospechosos.

Respecto del tema, el presidente de Carbap, Matías De Velazco, adelantó que se está “haciendo gestiones para que las patrullas rurales se creen por ley “. Y agregó “Hoy por hoy funcionan por una disposición dictada durante la gobernación de Scioli, y esto quiere decir que la gobernadora actual o quien asuma en 2019 las pueda suprimir en caso de así quererlo”.

Y aclaró que desde Carbap están “conformes con la tarea que llevan adelante las patrullas rurales y también con el trabajo de los fiscales”, pero reiteró que “se necesita contar con más personal”.

“En caso de que las patrullas rurales tengan su ley, además de un marco normativo, podrán contar con un presupuesto según las necesidades de cada zona rural, y no estar a merced del funcionario de turno”, dijo.