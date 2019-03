Valeria Arata: "Veo una ciudad que está parada"

¿Cómo analiza la irrupción de Roberto Lavagna como posible candidato?

-Massa quiere ser presidente de los argentinos, y creo que está muy capacitado para sacar al país adelante. El surgimiento de Lavagna se da dentro de nuestro espacio, no es que está afuera, por eso entiendo que es saludable que haya posibles candidatos, más con la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Es bueno para la democracia que haya dirigentes con la aspiración de sacar adelante al país.

-Pero podría ser un competidor directo de Massa.

-Sergio (Massa) entiende que esto no lo daña, al contrario, es una manera de sumar y que alguna parte de la ciudadanía que no logra ver en él algunas virtudes que nosotros vemos, sí las ven en Roberto, que también es un gran dirigente. Estas cuestiones además se dirimen muy fácil con una ley de PASO como la que existe.

-¿Lavagna estaría dispuesto a competir en una PASO?

-No lo sé, aparentemente no, pero hay muchos candidatos que no están dispuestos a bajarse.

-La irrupción de Lavagna pone incómodo al Gobierno, porque lo obliga a discutir de economía.

-Efectivamente, más que poner incómodo al Frente Renovador, pone incómodo al Gobierno, porque plantea un tema que todo el tiempo se está intentando tapar.

-¿Cree que al Gobierno le falta un plan económico?

-Creo que el Gobierno viene llevando a cabo un plan económico que es el que está en línea con su pensamiento. Nos quisieron vender que íbamos a cambiar, la fuerza del trabajo, los brotes verdes, pero la verdad es que estamos ante un gobierno conservador, que no hace más que aplicar las medidas que entienden que son necesarias y cuando hablan, siempre mencionan que falta más. Lo único que se busca con el plan del FMI es trabajadores y una clase media empobrecida.

"La irrupción de Lavagna pone incómodo al Gobierno, porque lo obliga a hablar de economía."

-Suena como precandidata a gobernadora, ¿cuáles son sus aspiraciones?

-Hago política y aspiro, si me preguntan cuál es mi sueño, digo que quiero ser presidenta. Creo que tiene que ver con un reconocimiento al trabajo, pero primero hay que empezar a dirimir cómo van a ser los frentes electorales y después sí hablar de candidaturas.

-¿Cómo analiza la gestión municipal?

-Veo una ciudad que está parada, pese al alineamiento con Nación y Provincia, nosotros todo lo hicimos con los fondos de los juninenses. Hoy vemos eslóganes, como ‘hicimos lo que nunca nadie hizo’, pero a mí eso me genera mucha tristeza, porque no veo la ciudad de la que hablan, la ciudad está sucia, abandonada. La diferencia es que no nos sacábamos una foto con un semáforo. Celebro el desagüe norte, pero sin el apoyo del Gobierno nacional no se podía, por eso dejamos hecho el proyecto para que se pudiese hacer más rápido. Esperaba mucho más de esta gestión, y hay una definición de Meoni, cuando habló de Petrecca, que dijo que era ‘un pasante”, y el tiempo lo demostró.