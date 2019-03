Las obras o la economía: concejales debatieron sobre el dilema electoral

¿Qué se pone en juego en la próxima elección?

-Melina Fiel: en esta elección se pone en juego el tipo de país que queremos, escuchábamos esta semana al presidente Macri decir que durante muchos años se han buscado atajos o recetas milagrosas y se han tirado por la ventana grandes oportunidades; estamos construyendo bases sólidas, estructurales, poniendo la verdad sobre la mesa, que sí duele, que sí es difícil, y sí sabemos que hay gente que la está pasando mal, pero estamos poniendo lo mejor de nosotros para que este país, de una vez por todas, se ponga de pie.

-Democracia: sin embargo, las variables de la economía vienen dando muy mal, ¿cómo se hace en este contexto para ser optimista?

-Fiel: creo que la gente lo ratificó en 2017, en las elecciones legislativas, y si entiende que el país va a salir adelante con cambios estructurales, poniendo la verdad sobre la mesa, y sabiendo que lo que nos espera como país es mucho mejor que lo que fuimos recibiendo, es la única manera. No somos necios, sabemos que hay gente que la está pasando mal, pero vamos en el rumbo correcto, estamos haciendo rutas, puentes, cloacas, agua potable, cosas que la sociedad necesita para mejorar su calidad de vida real; la economía sí es un problema, pero vamos a mejorar y vamos por ese camino.

-Maia Leiva: lo que se pone en juego es el destino de la gente, si elige o no este modelo de Cambiemos. Hablamos con los vecinos y vemos gente que no tiene para comer, chicos que no pudieron iniciar las clases por no tener un cuaderno, lápices, cuestiones básicas, y después cuestiones que tienen que ver con la economía del hogar, como la suba de impuestos en luz y gas, que hacen muy difícil sostener, continuar. La realidad es que más allá de los anuncios de determinadas obras, cuando no llegás a pagar los impuestos, una vecina me decía ‘el fin de mes se me hace cada vez más cerca’. Lo va a decidir la gente en las urnas y creo que van a preponderar otras cuestiones a la hora de votar.

-Democracia: el Gobierno dice que parte del problema es la herencia recibida.

-Leiva: no estoy de acuerdo, podríamos remontarnos a Néstor Kirchner, cómo reactivó el país, y veníamos de 2001, tomó un país realmente en llamas y a los dos años se vieron señales positivas con respecto a la reactivación de la economía, y hoy vemos a otro gobierno, que en tres años deterioró el poder adquisitivo de los vecinos, los hechos están a la vista, uno de cada dos juninenses tiene miedo de perder su empleo, vemos comercios que cierran.

-Fiel: no coincido con eso, creo que la herencia que tenemos hoy es gracias a un sistema corrupto durante el kirchnerismo, un presidente que tuvo oportunidades gigantes y nos ha mentido con la economía, con los números del Indec, y una presidenta que lideró una de las bandas más corruptas de nuestro país.

-Democracia: ¿cómo ven el rumbo de la gestión local?

-Fiel: tenemos un intendente que ha hecho cambios estructurales, revolucionarios, podemos hablar del desagüe norte, la erradicación de asentamientos, la repavimentación de avenida Circunvalación, el proyecto del Cuadrante Noroeste, cambios que han beneficiado a muchísimos vecinos, además del transporte público, que va a terminar de integrar la ciudad, hay una decisión de llevar la ciudad a que sea realmente la Perla del Noroeste.

-Leiva: recorriendo la ciudad, veo los centros comerciales y los comercios de barrio que muchos tuvieron que cerrar sus puertas. Una vecina que tenía un comercio de calzado, me decía abro más tarde para ahorrar luz, realmente se hace insostenible, ni hablar de los jubilados, que no tienen para comer, jubilados que están sacando préstamos para pagar los medicamentos, impuestos, la comida. También está la cuestión de la falta de empleo, esto tiene que ver con cuáles son las prioridades del Ejecutivo local.

-Democracia: ¿qué va a privilegiar el votante, las obras o la economía?

-Fiel: la verdad sobre la mesa, el país que queremos, las grandes obras, un intendente que está dando lo mejor de sí para que esta ciudad crezca, además de la transparencia y seguir apostando a los jóvenes, y reactivar la economía de esta ciudad, estuvo “El mercado en tu barrio”, que fue muy importante.

-Democracia: ¿es posible Leiva un gran acuerdo, con Unidad Ciudadana adentro?

-Leiva: cuando hablamos de un frente, hablamos de un armado amplio, donde también tiene que estar Unidad Ciudadana.