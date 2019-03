La Merced: Reclaman más frecuencia en la recolección de residuos

En la última década, el barrio Nuestra Señora de la Merced experimentó un notable crecimiento, a partir de su desarrollo demográfico, su extensión comercial y hasta la instalación de industrias.

De esta manera, este sector ya no es el que era y, por consiguiente, las demandas no son las mismas.

Es cierto que se han ampliado servicios y hoy los más importantes –agua corriente y cloacas– llegan a todas las cuadras pobladas.

No obstante, hay prestaciones que son deficitarias. Entre ellas, el reclamo más urgente tiene que ver con que necesitan más frecuencias en el paso del camión recolector de residuos. Además, piden mejoras en el alumbrado público y la extensión del gas natural.

Recolección de residuos

El mantenimiento y la limpieza del vecindario es el punto que más preocupa a los residentes. Años atrás, el camión recolector de residuos pasaba tres veces por semana, pero en un momento se decidió que con dos días iba a ser suficiente. De esta manera, los móviles de Ashira hacen su trabajo aquí solamente los miércoles y los sábados. “Con las dimensiones que adquirió el sector y la población que hoy tiene, deberíamos tener una frecuencia más”, asevera la presidenta de la sociedad de fomento, Leticia González.

La dirigente barrial señala que durante el verano hubo reiterados inconvenientes con los desechos, “porque los tiraban en cualquier lado, en algún descampado”. De hecho, en la sociedad de fomento lo vivieron muy de cerca: “Tuvimos que mandar a retirar un canasto que teníamos porque mucha gente dejaba sus bolsas ahí, porque no pasa tan seguido el recolector o para no tener tantos días la basura guardada”.

Este reclamo fue planteado y se hicieron “varios pedidos” que, hasta el momento, no tuvieron una respuesta positiva. “Por el momento no se puede sumar otro día, eso es lo que nos contestaron, pero creemos que es necesario”, insiste González.

Infraestructura

Luego de la obra realizada hace un año y medio, Nuestra Señora de la Merced –el barrio limitado por las calles Ramón Hernández, Soldado Argentino y su continuación, Miguel Lonegro, Mariano Moreno y la Ruta Nacional Nº7– fue cubierto en su totalidad con las redes de cloacas y agua corriente.

En la prestación que sí se advierte un déficit es en el alumbrado público, ya que el barrio todavía tiene zonas oscuras. “Hacen falta más luminarias”, asevera González, para luego profundizar: “Colocaron algunas, pero se necesitarían más, sobre todo porque se viene el invierno, hay más oscuridad, y más que nada nos preocupa lo que sucede en la sociedad de fomento, porque es un lugar al que concurren muchos chicos y en poco tiempo a las 18:30 ya va a estar oscuro”.

Es cierto que la cuadra de la sociedad de fomento está iluminada, porque al lado hay una plaza, pero las calles aledañas no lo están.

En tanto, el gas natural es otro servicio que los vecinos demandan. “Por el momento no tenemos nada –dice González–, estaría bueno que se tenga en cuenta a este barrio”.

Otros temas

En cuanto a la circulación vehicular, la avenida Benito de Miguel es una arteria muy transitada. “Pero con los reductores de velocidad se cuidan. Si bien es cierto que las motos hacen zigzag, creo que también pasa por la conciencia de cada uno”, señala González.

Lo cierto es que hace tiempo se solicitó la instalación de algún semáforo, pero la respuesta en ese entonces fue que no se consideraba necesario. “Para nosotros hubiese sido importante tener alguno, sobre todo por el colegio”, insiste la dirigente fomentista. Las esquinas propuestas para semaforizar eran las de Benito de Miguel con Lonegro, con Fulgenzi, o con Gurrieri, “que son los lugares más peligrosos”.

Finalmente, en referencia a la seguridad del barrio, desde la sociedad de fomento sostienen que “no hay mayores problemas” y destacan que “la policía pasa bastante seguido”.