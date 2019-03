Desde el municipio trazaron un balance positivo de “El mercado en tu barrio”

Vecinos, funcionarios municipales, concejales y comerciantes destacaron la importancia que este programa tuvo en su primera experiencia en la ciudad. Una gran cantidad de juninenses recorrieron cada uno de los diez stands para adquirir productos de calidad, a precios accesibles. Cabe destacar que esta exposición estará todas las semanas en principio en la Plaza Sarmiento para luego ir por otros espacios públicos de la ciudad.

Al respecto, Mariano Spadano, a cargo de la dirección de Relaciones Institucionales del Municipio, dijo: "Estamos muy contentos de ver a toda la gente haciendo uso de este proyecto que llegó a Junín. Recorrimos los stands y charlamos con los vecinos de los beneficios que esto trae. Quiero destacar al equipo de trabajo que organizó todo esto, incluido a la Delegación de Barrio Belgrano a cargo de Claudia Tomé. Es muy importante para que los vecinos puedan adquirir productos de calidad a buen precio".

A su vez, Jorgelina Meccia, del área de Producción, afirmó: "Para esta feria hicimos una convocatoria abierta para todos aquellos que querían participar y cumplían con los requisitos que se les solicitó. Vinieron muchos comerciantes y la idea es completar todo lo que es la canasta alimentaria. Estamos muy contentos de esta oportunidad e invitamos a todos a participar. Esto se realizará una vez por semana y la idea es llevarlo a otras plazas como la 9 de Julio o en el barrio Foetra. Los esperamos en España 37 para más información para todos aquellos que quieran participar de esta feria".

Para finalizar, la concejal de Cambiemos Melina Fiel manifestó que "es una iniciativa muy buena y vino mucha gente. Esto, con el paso de las semanas seguirá creciendo y es importante destacar lo que siempre dice el Intendente Petrecca con respecto a la integración de nuestra ciudad. Los barrios son importantes y si bien hoy estamos en este lugar, en un futuro estará en otros sectores de la ciudad. Acercar a los productores con los consumidores en forma directa es muy bueno porque permite adquirir productos de calidad a buen precio".



Voces de los comerciantes

Daniel Albergamo, del emprendimiento de Frutas y Verduras, dijo que "ha venido mucha gente y nuestro puesto trabajó muy bien. Esperaba mucha gente y para la próxima edición vamos a acomodarnos un poco mejor para que la gente no tenga que esperar tanto entre comprar y pagar lo que lleva. Estamos muy contentos porque esto permite que los vecinos compren frutas y verduras a precios accesibles. Los precios estuvieron acordes a este programa y con productos de calidad".

Verónica, de la fábrica de chacinados Don Eger, manifestó: "Venimos a ofrecer nuestros productos y también nos sirve para informar sobre dónde los vendemos. Muchos vecinos no sabían que tenían su producto en un negocio del barrio y esto nos sirve. Nos ha ido muy bien, vendimos mucho y la verdad que es una iniciativa excelente. Cada semana vamos a tener la posibilidad de ofrecerle a la gente productos de gran calidad y a precios accesibles. Bajamos alrededor de un 40% los precios para que sea atractivo para que los vecinos puedan venir. Esperaba gente, pero no sabía que se consumía tanto fiambre".

Alan, de Dulces Corralito, dijo: "Nosotros vendemos mermeladas de frutilla, higo, arándanos, durazno, dulce de lecho con chocolate y con menta. Nos fue muy bien; vinimos con precios cuidados y esto nos sirve a nosotros que vendemos y a la gente, que lo puede comprar. Me sorprendió la cantidad de gente que vino y a nosotros nos sirve para que conozcan el producto y los lugares en donde se vende. Es una muy buena iniciativa del Municipio y estamos muy contentos".

Testimonios de los vecinos

Silvia sostuvo que "esta feria está linda porque vemos diferencias de precios. Compramos masitas, frutas y carnes. Las amas de casa recorremos todo para comprar a bajo precio”.

Lucía, otra vecina, explicó que "compré rúcula, huevo, acelga y todo está de 10. La calidad es muy buena y se ve que la verdura está recién cortada de la quinta. Siempre que sea en beneficio en la gente me parece todo muy bueno".